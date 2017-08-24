Федерация хоккея Украины дисквалифицировала игроков, которые должны были сдать матч чемпионата мира

Вчера, 18:07

Подлинность расписок Захарченко и Вариводы подтверждена


Сегодня состоялось заседание Совета Федерации хоккея Украины, основным вопросом на повестке дня которого стало рассмотрение вопроса о попытке двумя хоккеистами сборной Украины обеспечить договорной результат в матче с Кореей на чемпионате мира.

Председатель комиссии, вице-президент Федерации Георгий Зубко представил участникам заседания вывод и рекомендации Совету.

"В Федерацию хоккея Украины поступили сведения о совершении Эдуардом Захарченко и Владимиром Вариводой неправомерных действий, направленных на манипулирование результатом матча Украина – Южная Корея, состоявшегося 28 апреля 2017 в рамках чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IА. Учитывая, что спортсмены не признали подлинность расписок, комиссией было принято решение провести частное почерковедческую экспертизу этих документов в Украинском центре судебных экспертиз. Выводы экспертов свидетельствуют о том, что данные расписки написаны Эдуардом Захарченко и Владимиром Вариводой соответственно.

В действиях Захарченко Эдуарда и Вариводы Владимира усматриваются признаки правонарушения, определенного Кодексом Поведения IIHF, а именно участие прямо или косвенно в неправомерных действиях, которые могли повлечь манипулирования результатом матча Украина – Южная Корея".

На основании этого Комиссия рекомендовала Совету Федерации принять соответствующие санкции, а именно дисквалифицировать игроков от участия в любых соревнованиях по хоккею с шайбой. Ситуацию прокомментировал президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин.

"Мы не рассматривали был матч "сдан" или нет. Уже сам факт написания подобных расписок является нарушением норм Федерации хоккея Украины и Международной федерации хоккея. Совет Федерации в соответствии со своим уставом, устава и Кодекса поведения Международной федерации хоккея дисквалифицировала хоккеистов Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу от участия в соревнованиях с последующей передачей соответствующих материалов в правоохранительные органы, Международную федерацию хоккея и Министерство молодежи и спорта Украины".

Напомним, что Захарченко и Варивода, якобы, должны были посодействовать тому, чтобы сборная Украины проиграла Корее с разницей в две шайбы.
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Источник:

XSport

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