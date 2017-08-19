IIHF расследует ситуацию с возможной сдачей матча ЧМ-2017 игроками сборной Украины

Вчера, 15:18

В понедельник будет создана комиссия, которая займется этим делом

Матч с Кореей на ЧМ-2017. Фото iihf.com
Матч с Кореей на ЧМ-2017. Фото iihf.com

Международная федерация хоккея (IIHF) расследует ситуацию с возможной сдачей двумя игроками сборной Украины матча чемпионата мира 2017 года в первом дивизионе группы А с командой Южной Кореи. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

"Мы обязательно проведем расследование, откроем дело, хотя результат матч говорит нам об обратном. Конечно, это очень серьезные утверждения, если то, что там описано, действительно имело место быть, мы столкнемся с большой проблемой, надо отнестись к этой ситуации со всем вниманием и серьезностью. В понедельник мы создадим комиссию или начнем расследование на базе дисциплинарной комиссии федерации – пока точно сказать не могу – и обязательно проведем расследование обвинений авторов статьи по отношению к этим двум игрокам", – прокомментировал ситуацию Фазель.

Ранее obozrevatel.com опубликовал статью, в которой утверждается, что вратарь украинской команды Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода сдавали матч с южнокорейцами.

Напомним, что поединок со сборной Южной Кореи был последним для нашей сборной на домашнем чемпионате мира-2017 в Дивизионе IА. Украинцы, уже вылетев в Дивизион IВ, в итоге, уступили корейцам только в серии буллитов (1:2).

Сборная Южной Кореи впервые в своей истории вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
хоккей, Рене Фазель, IIHF, сборная Украины по хоккею, чемпионат мира по хоккею

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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