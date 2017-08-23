"Калгари" хочет подписать контракт с 45-летним Яромиром Ягром

Сегодня, 16:42

В прошлом сезоне форвард сыграл 82 матча за "Флориду"

Яромир Ягр. Фото AFP
Яромир Ягр. Фото AFP

Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флеймс" предложил контракт чешскому нападающему Яромиру Ягру. 

По условиям соглашения, которое будет действовать один год, 45-летний хоккеист заработает 3,7 миллиона долларов. В приглашении форварда заинтересован лично главный тренер "Флеймс" Глен Гулуцан, знакомый с Ягром по совместной работе в "Даллас Старс" (сезон-2012/13).

В прошлом сезоне чешский нападающий выступал в НХЛ за клуб "Флорида Пантерс". Форвард провел все 82 игры в регулярном чемпионате, в которых набрал 46 очков по системе "гол плюс пас" (16 шайб и 30 передач).

Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе чешского "Кладно". В последующие годы выступал в нескольких клубах НХЛ, итальянском "Больцано" и омском "Авангарде". В составе "Питтсбург Пингвинс" дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). Вместе с национальной сборной форвард выигрывал "золото" Олимпиады в Нагано в 1998 году, дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).

Напомним, что в марте Ягр стал самым результативным игроком НХЛ старше 40 лет.
хоккей, НХЛ, Яромир Ягр

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Lenta.ru

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