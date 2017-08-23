"Калгари" хочет подписать контракт с 45-летним Яромиром Ягром

Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флеймс" предложил контракт чешскому нападающему Яромиру Ягру.

По условиям соглашения, которое будет действовать один год, 45-летний хоккеист заработает 3,7 миллиона долларов. В приглашении форварда заинтересован лично главный тренер "Флеймс" Глен Гулуцан, знакомый с Ягром по совместной работе в "Даллас Старс" (сезон-2012/13).

В прошлом сезоне чешский нападающий выступал в НХЛ за клуб "Флорида Пантерс". Форвард провел все 82 игры в регулярном чемпионате, в которых набрал 46 очков по системе "гол плюс пас" (16 шайб и 30 передач).

Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе чешского "Кладно". В последующие годы выступал в нескольких клубах НХЛ, итальянском "Больцано" и омском "Авангарде". В составе "Питтсбург Пингвинс" дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). Вместе с национальной сборной форвард выигрывал "золото" Олимпиады в Нагано в 1998 году, дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).

Напомним, что в марте Ягр стал самым результативным игроком НХЛ старше 40 лет.