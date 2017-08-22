На лице хоккеиста образовалась огромная гематома после попадания шайбы

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальной странице в Twitter опубликовала фотографию нападающего рижского "Динамо" Микелиса Редлихса после того, как в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" ему в лицо попала шайба.

33-летний игрок после этого инцидента в первом периоде покинул лед. На лице хоккеиста образовалась огромная гематома с левой стороны.

Матч завершился победой "Авангарда" со счетом 3:1.

Ранее мы писали, что нападающий "Питтсбурга" поел спагетти из Кубка Стэнли. А тренер сборной Украины Александр Савицкий прокомментировал обвинения его игроков Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводы в сдаче матча против Южной Кореии на домашнем чемпионате мира в апреле.