На лице хоккеиста образовалась огромная гематома после попадания шайбы

Вчера, 20:39

Микелис Редлихс пострадал в матче первого тура регулярного чемпионата КХЛ

В лицо Микелиса Редлихса попала шайба. Фото twitter.com/khl_eng
В лицо Микелиса Редлихса попала шайба. Фото twitter.com/khl_eng

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальной странице в Twitter опубликовала фотографию нападающего рижского "Динамо" Микелиса Редлихса после того, как в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" ему в лицо попала шайба.

33-летний игрок после этого инцидента в первом периоде покинул лед. На лице хоккеиста образовалась огромная гематома с левой стороны.

Матч завершился победой "Авангарда" со счетом 3:1.

Ранее мы писали, что нападающий "Питтсбурга" поел спагетти из Кубка Стэнли. А тренер сборной Украины Александр Савицкий прокомментировал обвинения его игроков Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводы в сдаче матча против Южной Кореии на домашнем чемпионате мира в апреле.
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Источники:

СЭ, Twitter

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