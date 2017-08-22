На лице хоккеиста образовалась огромная гематома после попадания шайбы
Микелис Редлихс пострадал в матче первого тура регулярного чемпионата КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальной странице в Twitter опубликовала фотографию нападающего рижского "Динамо" Микелиса Редлихса после того, как в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" ему в лицо попала шайба.
33-летний игрок после этого инцидента в первом периоде покинул лед. На лице хоккеиста образовалась огромная гематома с левой стороны.
Матч завершился победой "Авангарда" со счетом 3:1.
Ouch... #AVGvsDRG pic.twitter.com/LOInU0cgXK— KHL (@khl_eng) 22 серпня 2017 р.
Ранее мы писали, что нападающий "Питтсбурга" поел спагетти из Кубка Стэнли. А тренер сборной Украины Александр Савицкий прокомментировал обвинения его игроков Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводы в сдаче матча против Южной Кореии на домашнем чемпионате мира в апреле.
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