Бикини-модель и серфингистка Алана Бланшар сфотографировалась на седьмом месяце беременности

Девушка не дождется, когда ребенок окажется у нее на руках

Известная американская серфингистка и бикини-модель Алана Бланшар сфотографировалась на седьмом месяце беременности во время отдыха на пляже.

Снимок, где девушка позирует в бикини, спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

"Не могу поверить, что уже 7 месяцев. Время летит быстро. Похоже, мой живот становится больше с каждым днем. Иногда мне нравится быть беременной, но есть дни, когда я просто не могу дождаться, когда ребенок окажется у меня в руках", – подписала фото Алана.

27-летняя Алана Бланшар побеждала на многих престижных соревнованиях серфингистов. Также известна своей привлекательной внешностью, а в 2014 году заняла 65-е место в списке "100 самых сексуальных женщин мира" по версии журнала FHM.

Ранее сексуальная серфингистка Холли-Дейзи Коффи не удержала пышную грудь в купальнике. А ее сестры взорвали сеть фотографиями в бикини. Девушки заработали в соцсети огромную популярность своими пикантными снимками.