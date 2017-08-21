Бронзовый призер Олимпиады-2004 умер в 35 лет

Сегодня, 15:41

Болгарин Величко Чолаков был третьим в соревнованиях по тяжелой атлетике

Величко Чолаков Фото smolyanpress.net
Величко Чолаков Фото smolyanpress.net

Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг болгарин Величко Чолаков скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Ранее спортсмен лечился от кардиологического заболевания.

В активе Чолакова, помимо бронзовой награды ОИ-2004, "золото" чемпионата Европы (2004), а также серебряные медали мирового (2003) и европейского (2006) первенств. По окончании активной спортивной карьеры был тренером.

Напомним, что в России убили чемпиона мира по пауэрлифтингу.
тяжелая атлетика, Олимпиада-2004

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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