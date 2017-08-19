Дарья Зевина в крохотном бикини отдыхает в Испании

Неделю назад в Риме на благотворительных соревнованиях по плаванию Energy for Swim команда "Энергостандарт" одержала победу.

В ее составе были украинские пловцы Дарья Зевина, Андрей Хлопцов, Сергей Шевцов, Михаил Романчук и Сергей Фролов.

После соревнований Зевина перебралась в Испанию, где отдыхает в Гранаде. В соцсети Дарья выложила фото, на котором она принимает солнечные ванны в одном бикини.

"Пляжное время", – подписала фото Дарья.

Напомним, что Романчук на недавнем чемпионате мира завоевал "серебро".