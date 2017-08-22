Гандболистка Марина Вергелюк: "Если повторить жизнь, я бы прошла все заново"

- Марина, до недавней встречи в честь 13-й годовщины вашей олимпийской медали, как часто встречались с партнерами по той легендарной афинской сборной?

- Ой, с девчонками не виделись очень долго, с некоторыми с Олимпиады-2004. Может, еще когда играли — Таня Шинкаренко в Австрии, я в — Словении, виделись. Анечка Сюкало была с нами в Словении, Яценко тоже. С теми, кто выступал в Македонии, — с ними встречались на играх. Потом все начали заканчивать, и тут уже не виделись лет пять, если не больше. За эти годы мы даже не собрались отпраздновать афинскую награду — пока карьера продолжалась, все время в разъездах, раз в год домой наведываешься. Сейчас тоже — дети, работа, все заняты и как-то не получается встретиться.

- Почему вашей сборной в 2004-м удалось то, что не получалось ни у кого — взойти на пьедестал ОИ в игровых командных видах?

- Мне кажется, мы просто были дружные, стояли друг за друга. Может, еще потому, что в нас не верил никто. А когда не верят, хочешь доказать, что еще что-то можешь. Как-то все было сплоченно. Даже на тех же сборах — получается у тебя или нет — все равно поддерживали. Сейчас, к сожалению, такого нет.



- Тяжело тогда приходилось на сборах?

- Тяжело, доходило до того, что ноги подкашивались. Падаешь и думаешь: зачем оно мне надо? Но когда получаешь результат — оно того стоит. Перед Олимпиадой в Афинах мы проходили сборы в Турции, бегали по песку под палящим солнцем. Было очень тяжело, но мы получили медаль и потом даже не вспоминали о каких-то сложностях. Но главное — ни о чем не жалею (улыбается). Если повторить жизнь, я бы прошла все заново.



- Когда закончили, насколько чувствовалась нехватка гандбола и привычного графика?

- Первый год мне было очень тяжело. Потому что я вернулась после травмы и думала, что еще буду играть в Словении. А потом руководство клуба мне сказало: "Спасибо и до свидания". Не подготовила себя, что в этом году закончу, и первый год по гандболу вообще ничего не смотрела и в зал не ходила. А потом подумала: ну заканчивать рано или поздно приходится. Главное: очень быстро прошла спортивная карьера. Очень! Я помню, когда первый раз меня вызвали в национальную сборную — до этого я играла за юниорок и за молодежку — я прошла с командой сборы, всю подготовку, но так как была самая младшая, меня не взяли на игру. У меня была такая истерика! А мне старшие девчонки говорят: "Та что ты переживаешь? У тебя вся жизнь еще впереди!". Сейчас вспоминаю эти слова, а пролетела эта игровая жизнь, как один день.



- Чем вы сейчас занимаетесь?

- Сейчас живу в Херсоне, наездами бываю в Киеве — у родителей свой бизнес, и я стараюсь им помогать. От спорта я отошла. Подумывала пойти потренировать деток в Херсоне, но сейчас некого. Дети? У меня растет дочь, ей 15 лет (Марине 39 лет. — Авт.).



- В гандбол играет?

- Нет, она ничем не занимается. Она как-то хотела, но я подумала: нет, вот это ей придется проходить через все, через что прошла я, а я знаю, как это тяжело и больно. Но потом, честно говоря, пожалела. Лучше бы она пошла в спорт.



- Может сейчас у нас подрастал бы новый лидер сборной...

- Может быть (улыбается). Но ничего, она занимается больше животными, они ее интересуют.



- Где олимпийская медаль?

- У папы в сейфе (улыбается). Особо ее никому не показываю, это больше для семьи. Так, иногда пересматриваем все медали, фотографии. Папа любит. Он собирал обо мне все вырезки из газет, все мои награды, значки. Он все мечтает сделать комнату, где будет все это храниться.



- Какая ваша самая успешная или памятная игра?

- Очень тяжело выбрать, потому что всегда после матча меня спрашивали: сколько ты забила голов. А я не знаю. Хотя некоторые считают. Мне всегда нравилось отдать красивый пас, в защите как-то обмануть соперника и украсть мяч, но никогда не считала свои голы и передачи.



- Следите за гандболом?

- Смотрю, но больше чемпионаты Европы и мира. А наш спорт, конечно, очень жаль. Кому сказать, что такая большая страна, а всего шесть команд выступают в чемпионате Украины — не поверят. Когда раньше такое было? Очень жаль, что государству все равно по поводу спорта. Я говорю не только о гандболе. Большинство видов держатся или на родителях, или на каких-то спонсорах.



- Шутя эмоционального Леонида Ратнера называли самым спокойным тренером. Вы в пылу борьбы слышали все, что он кричал?

- (Смеется.) Леонид Анатольевич обычно говорит одни и те же слова. Ты даже можешь сидеть на скамейке, но если у него в голове Оксана, а она уже села, он все равно будет ей что-то кричать, словно она на площадке. Но мы привыкали. Я всегда поднимала руку, говорила: "Да, я сделала ошибку", — и бежала дальше. Чтобы он видел, что я с ним соглашаюсь. Сейчас стараюсь поздравить тренера и на день рождения, и с Новым годом. И не только Леонида Анатольевича, но и своего первого тренера.

Напомним, что недавно гандболистки сборной Украины отпраздновали завоевание медалей в Афинах-2004.