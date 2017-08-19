Гарри Каспаров занял восьмое место на турнире в Сент-Луисе

Победил в соревновании по блицу и рапиду Левон Аронян

Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров занял восьмое место на шахматном турнире по блицу и рапиду Grand Chess Tour, который проходил в американском Сент-Луисе. Победил в соревновании армянин Левон Аронян.

В заключительный день соревнований шахматисты играли по правилам блица. Аронян в девяти партиях одержал четыре победы при четырех ничьих и одном поражении, Каспаров сумел выиграть три партии, пять свел вничью и одну проиграл.

Итоговое положение шахматистов выглядит так: Аронян 24,5 очка, Карякин, Накамура (США) – по 21,5, Непомнящий – 20, Домингес (Куба), Каруана (США), Ле Куанг Льем (Вьетнам) – по 16,5, Каспаров – 16, Ананд (Индия) – 14, Навара (Чехия) – 13.

Каспаров, решивший вернуться в шахматы, чтобы принять участие в турнире в Сент-Луисе, ранее говорил, что не планирует выступать на других официальных соревнованиях.

Все призовые, полученные в Сент-Луисе, Гарри Каспаров обещал перечислить на развитие шахмат в Африке.