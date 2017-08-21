Гимнастка Виктория Мазур: "Три месяца не знала, живы ли родители в Луганске"

- Виктория, пока призер ОИ-2016 Анна Ризатдинова сделала паузу, как ощущаете себя в статусе первого номера сборной?

- Взвалилось больше ответственности. Очень тяжело в этом году все дается, так как у нас новые правила – больше уделяем внимания предмету, где-то работаем над ошибками. В зале нахожусь с 9 утра до 6-7 вечера. С экс-№1 Аней Ризатдиновой нас сравнивать нельзя: мы совершенно разные. Она показывала сильнейшие результаты, выигрывала все медали, которые только возможно. Мне еще придется поработать, чтобы достичь ее уровня. Последние старты со мной работает Ирина Блохина, и она пытается мне помочь выдержать эту ответственность психологически.

- Музыку для обруча вы поменяли на "Відлік" Onuka. Почему?

- Это непредсказуемый выбор Ирины Дерюгиной. Перед 1-м этапом Кубка мира мы летели с соревнований, и она предложила поменять обруч. Говорю: "У нас же очень ответственный старт! День до следующего вылета". А она ответила: "Я в тебе уверена". В самолете послушали музыку – и получилось круто. Мы отталкивались от танцевального стиля вог. На Кубке Дерюгиной в этом году ученик Олега Жежеля Артем Лазарев из группы Kazaky ставил номер как раз под эту песню. Мне близок этот стиль.



- Самый успешный в этом сезоне у вас мяч.

- У меня и с булавами была медаль в Гвадалахаре. Но я очень люблю мяч сам по себе. Это мой любимый предмет. Не зря Ирина Ивановна говорит, что у меня техника с мячом – одна из лучших в зале. Да и композиция удачная, под песню Тины Тернер GoldenEye, из "Джеймса Бонда". Совместно пришли к этому выбору: что гимнастка может выразить – то тренер и берет.



- Упражнения у вас разной сложности?

- Мы стараемся придерживаться 10 баллов – максимальная оценка за сложность. Тяжелее всего с лентой набрать – тяжело придумать элементы мастерства. Она длинная, и пока ты что-то палочкой сделаешь – вся лента на полу, и ничего не засчитывается. Мы поменяли композицию – сделали ее под украинскую музыку ("Гопак", как у Бессоновой в Пекине-2008. – Авт.). А с предыдущей не очень удачно выступала, полгода не шло.



- Почему вам тяжело адаптироваться к новым правилам?

- Сейчас, наверное, нужно больше цирка: из-под ноги предмет выкинуть, ногой словить, еще что-что. А для меня художественная гимнастика – в первую очередь грациозность. Она должна быть с красивыми линиями. А сейчас может выйти крупная гимнастка и получить те же 17 баллов. Главное – сделать все для судей, чтобы все посчитали. Ну, кто на что работал. Я 11 лет работала, чтобы сейчас творить поэзию на площадке, а кто-то выходит просто сделать элемент.



- Наталья Годунко говорит, что нужно даже разминку проводить с предметом. Вы это практикуете?

- У меня уже такой возраст (22 года. – Авт.), что не переучишь. Есть база. Поэтому считаю, что мне этого не стоит делать. Но для маленьких деток Альбина Дерюгина у нас всегда проводит "американку" с предметом – мячиком, булавами и так далее. Это очень хорошо для координации.

- Некоторым гимнасткам дают мастер-классы жонглеры...

- Я слышала, что в России приглашают жонглеров. Но у нас такого нет. Гимнастика – это не цирк. Зачем эти жонглеры, клоуны? Гимнастка должна раскрыть себя, показать, насколько она интересна. Ну, включи музыку какому-то жонглеру – поделает он свои трюки. Меня ничего не впечатлит и не тронет. Да, прикольно предметом он сделает. Но если тебе дается музыка – ты должен донести смысл, ты должен зрителю селезенку вытащить, чтобы он почувствовал, что ты хотел ему передать. А просто бросками этого не сделаешь.



- На соревнованиях вам не всегда удается показать максимум.

- У каждого есть свои проблемы, не хочу это афишировать. Психологический барьер? Скорее всего, да. Если бы могла, давным давно уже бы все показала. Тем не менее я с этим борюсь и продолжаю дальше выступать.



- ЧМ стартует уже 29 августа. Какие ожидания?

- Не подвести тренера, быть довольной собой. Главное – выйти и насладиться работой, а там – как судьи распорядятся. Я обожаю Италию. И не пересчитаю, сколько раз там была. В Италии и Испании – самые жгучие зрители. В Пезаро – прекрасная набережная. Народ отзывчивый, добрый. И встречают нас там хорошо, Украину любят, кажется, во всех странах, и приветствуют чуть ли не стоя. Думаю, итальянцам о-о-очень понравится новое упражнение с булавами – оно под песню их исполнителя.



- Как переживаете разлуку с родителями, которые в Луганске?

- Знаете, я уже привыкла. Даже никаких эмоций и слез не вызывает этот вопрос. А в 2014 году, когда это все как раз началось на Донбассе, было безумно тяжело. Тогда с мамой не было связи месяца три точно. Я не понимала: живы у меня родители или нет. Тогда еще была подготовка к ЧМ в Турции. Но когда появилась связь, более менее все наладилось. Я общаюсь с родителями. Единственное, папа невыездной. Потому что если выедет, его могут забрать на блокпосты. Папу последний раз видела в 2013 году. А мама вырывается раз в год. И то – приходится придумывать, для чего. Нельзя раскрывать всю информацию. Это, конечно, тяжело, что так разделили нас с близкими. Но не одна я такая – у многих там есть родственники.



- Что делаете с мамой, когда она приезжает?

- Первые дни сидим и просто разговариваем – я рассказываю, что у меня произошло, она – как у нее там жизнь. Потом вожу ее по Киеву, чтобы она хоть посмотрела на нормальную жизнь.



- Как давно живете отдельно от родителей?

- С 11 лет. В 2006 году я переехала в Киев. Сейчас живу в квартире, потому что, честно, уже не могла жить в общежитии! 10 лет я там прожила: условия, конечно, не очень (смеется). Воду могли отключить, кухни нет – ничего особо не приготовишь. Хотелось иметь уютную маленькую квартирку. В общежитии – почти все "групповички", другие сборницы. Живут по два-три человека в комнате. Понятное дело, до 20 лет это все весело, классно: ты постоянно с друзьями, вечером кто-то развеселит. Но когда перерастаешь этот возраст, хочется побыть иногда в одиночестве.



- Вы говорили, что в детстве хотели стать актрисой.

- Да, изначально это была моя мечта №1. Надевала мамины каблуки, платья, ходила перед зеркалом, представляла себя актрисой. Мама всегда говорила: "Может, и станешь" (смеется).



- А чем бы хотели заниматься после гимнастики?

- Для начала – построить семью. А после этого меня жизнь сама к чему-то приведет. Мне кажется, могу быть тренером, потому что интерес к деткам есть, и хочется передать свой опыт.



- Вы очень стройная. Съедите вкусняшку и на вас не отразится?

- Я считаю так: если ты хорошо покушал – иди хорошо поработай. Мне девчонки завидуют немножко из-за стабильного веса. Регулярно за тренировку теряю 1 кг, а то и больше. Может, такой организм. Могу себе позволить хорошо покушать (смеется).

Напомним, что экс-звезда украинской художественной гимнастики Тамара Ерофеева вернулась к работе через шесть недель после родов.