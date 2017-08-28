"Мотор" выиграл Суперкубок Украины по гандболу

Сегодня, 13:27

В запорожском дерби "Мотор" обыграл ЗТР

С трофеем. Фото ГК &quot;Мотор&quot;
С трофеем. Фото ГК "Мотор"

В воскресенье состоялось открытие гандбольного сезона в Украине. В третьем по счету розыгрыше Суперкубка Украины встречались запорожские команды "Мотор" и ЗТР. Дерби выиграл "Мотор" – 24:21 (7:9).

Для "Мотора" – это 12-й национальный трофей (5ЧУ+4КУ+3СК). У ЗТР остается 17 титулов: (14ЧУ+3КУ)

Напомним, что в этом месяце прошли празднования гандболисток сборной Украины, которые выиграли "бронзу" Олимпиады-2004.
гандбол, Суперкубок Украины, Мотор Запорожье

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