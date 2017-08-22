Олег Верняев выиграл "золото" Универсиады-2017

Вчера, 15:21

Гимнаст занял первое место в многоборье

Олег Верняев. Фото AFP
Олег Верняев. Фото AFP

Украинский гимнаст Олег Верняев стал чемпионом Универсиады-2017. Украинец уверенно выиграл многоборье, набрав 88.300 балла. "Серебро" и "бронза" достались японцам Шого Нономуре (86.050) и Ватару Танигаве (85.700). 

Напомним, что Верняев выигрывал "серебро" Олимпиды-2016 в многоборье и "золото" на брусьях.

Ранее мы писали, что Андрей Говоров выиграл "золото" Универсиады в плавании.
спортивная гимнастика, Универсиада, Олег Верняев

Вы сейчас просматриваете новость "Олег Верняев выиграл "золото" Универсиады-2017". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Андрей Говоров. Фото AFP

Андрей Говоров выиграл "золото" Универсиады

21 Августа, 14:54

В том же заплыве третьим финишировал Андрей Хлопцов

Футбол

Андрей Бусько. Фото dynamo.kiev.ua

Украинский футболист потерял сознание в матче на Универсиаде

21 Августа, 14:33

Андрей Бусько был доставлен в больницу с поединка против Кореи

Другие

Михаил Романчук. Фото AFP

Украина выиграла первую золотую медаль Универсиады

21 Августа, 10:38

Михаил Романчук стал первым в плавании на дистанции 400 м

Другие

Селфи. Сборная Украины по спортивной гимнастике. Фото Instagram

Верняев и компания упустили "золото" Универсиады в Тайване

20 Августа, 23:07

Сборная Украины по спортивной гимнастике стала второй в командном турнире на Универсиаде-2017

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования