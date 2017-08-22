Олег Верняев выиграл "золото" Универсиады-2017

Украинский гимнаст Олег Верняев стал чемпионом Универсиады-2017. Украинец уверенно выиграл многоборье, набрав 88.300 балла. "Серебро" и "бронза" достались японцам Шого Нономуре (86.050) и Ватару Танигаве (85.700).

Напомним, что Верняев выигрывал "серебро" Олимпиды-2016 в многоборье и "золото" на брусьях.

Ранее мы писали, что Андрей Говоров выиграл "золото" Универсиады в плавании.