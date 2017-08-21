Пловец в одиночку устроил минуту молчания в память о жертвах теракта в Испании

Сегодня, 16:27

Организаторы отказались почтить погибших из-за отсутствия свободного времени в программе соревнований


Испанский пловец Фернандо Альварес проигнорировал старт заплыва на 200 метров брассом во время Международного соревнования по плаванию в Будапеште, Венгрия.

Спортсмен попросил организаторов соревнований перед началом заплыва почтить минутой молчания жертв недавних терактов в Барселоне и Камбрильсе, однако ему отказали, заявив, что "не могут терять ни минуты".

В результате Альварес в одиночку остался на стартовой площадке, в то время как остальные пловцы окунулись в воду после сигнала.

"Я стартовал минуту спустя. Но я чувствовал себя в этой ситуации лучше, чем если бы выиграл мировое "золото", – признался после соревнований Фернандо.

Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Мать 22-летнего марокканца Юнеса Абуякуба, подозреваемого в совершении теракта в центре Барселоны, призвала своего сына сдаться властям.

Ранее украинцы Андрей Говоров и Михаил Романчук принесли в копилку нашей страны две золотые медали в плавании на Универсиаде.
видео, плавание, Барселона

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Источник:

Сегодня|Спорт

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