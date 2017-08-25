Трехкратный чемпион мира велогонщик Джек Бобридж пойман на торговле наркотиками

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр австралийский велогонщик Джек Бобридж арестован по подозрению в торговле наркотиками.

Спортсмен был арестован в среду в своем доме в пригороде австралийского Перта – Йокине. Его арест произошел после продолжительной тайной операции полиции в нескольких пригородах Перта. Бобридж провел ночь в полицейском участке, прежде чем появиться в суде в четверг. Предполагается, что он продавал наркотики в период с марта по июль этого года, причем одна партия содержала 146 таблеток.

В результате суд предъявил 28-летнему Бобриджу обвинение в продаже экстази и отпустил под залог в 10 тысяч австралийских долларов (около 8 тысяч долларов США). Согласно решению суда, велогонщик должен сдать свой паспорт и не покидать Австралию. Ему также запрещено разговаривать с другими обвиняемыми по этому делу. В сентябре велогонщик должен вернуться в суд, и, если его признают виновным, он получит реальный тюремный срок.

Бобридж в составе сборной Австралии дважды завоевывал "серебро" Олимпийских игр – в 2012 и 2016 годах соответственно. Он также является трехкратным чемпионом мира по трековым велогонкам. Последней командой Бобриджа в велошоссе была Trek–Segafredo. В 2016 году австралиец объявил о завершении спортивной карьеры из-за ревматоидного артрита, с которым боролся на протяжении нескольких лет, после этого переехал в Перт, где открыл тренажерный зал.

Ранее в августе олимпийский чемпион по велоспорту на треке австралиец Стивен Вулдридж умер в возрасте 39 лет.