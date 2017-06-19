Украина проиграла Исландии и не попала на гандбольное Евро-2018

Мужская сборная Украины по гандболу пропустит уже четвертый подряд чемпионат Европы

В воскресенье решалась судьба путевок на чемпионат Европы-2018 по гандболу. Мужская сборная Украины провела заключительный матч квалификации в Рейкьявике – против Исландии. К сожалению, наши гандболисты проиграли со счетом 26:34 и заняли последнее место в группе 4, лишившись шансов попасть на чемпионат Европы.

В параллельном матче нашей группы Македония обыграла Чехию со счетом 33:20.

Таким образом, мужская сборная Украины по гандболу пропустит уже четвертый подряд чемпионат Европы.