Украина проиграла Исландии и не попала на гандбольное Евро-2018

Сегодня, 00:04

Мужская сборная Украины по гандболу пропустит уже четвертый подряд чемпионат Европы

Сборная Украины по гандболу. Фото ФГУ
Сборная Украины по гандболу. Фото ФГУ

В воскресенье решалась судьба путевок на чемпионат Европы-2018 по гандболу. Мужская сборная Украины провела заключительный матч квалификации в Рейкьявике – против Исландии. К сожалению, наши гандболисты проиграли со счетом 26:34 и заняли последнее место в группе 4, лишившись шансов попасть на чемпионат Европы.

В параллельном матче нашей группы Македония обыграла Чехию со счетом 33:20.

Таким образом, мужская сборная Украины по гандболу пропустит уже четвертый подряд чемпионат Европы.

сборная Украины по гандболу

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Источник:

Сегодня|Спорт

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