Украина выиграла первую золотую медаль Универсиады

Михаил Романчук стал первым в плавании на дистанции 400 м

На Универсиаде-2017 на Тайване наша команда завоевала первое "золото". Чемпионом в плавании на дистанции 400 м вольным стилем стал Михаил Романчук.

Напомним, в конце июля Романчук выиграл "серебро" чемпионата мира-2017 (дистанция 1500м).

Кроме того, что "бронзу" в фехтовании на шпагах выиграла Ксения Пантелеева. В полуфинале против Камилы Пытки из Польши украинка упустила победу в конце схватки.

Также "бронза" у дзюдоиста Андрея Колесника, выступающего в самой тяжелой категории свыше 100 кг. В поединке за третье место украинец справился с Да Силва Искудеро из Бразилии.

Ранее мы писали, что в спортивной гимнастике мужская сборная Украины в составе Олега Верняева, Игоря Радивилова, Евгения Юденкова, Петра Пахнюка и Владислава Грико заняла второе место в командном многоборье.