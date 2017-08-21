Украина выиграла первую золотую медаль Универсиады

Сегодня, 10:38

Михаил Романчук стал первым в плавании на дистанции 400 м

Михаил Романчук. Фото AFP
Михаил Романчук. Фото AFP

На Универсиаде-2017 на Тайване наша команда завоевала первое "золото". Чемпионом в плавании на дистанции 400 м вольным стилем стал Михаил Романчук.

Напомним, в конце июля Романчук выиграл "серебро" чемпионата мира-2017 (дистанция 1500м). 

Кроме того, что "бронзу" в фехтовании на шпагах выиграла Ксения Пантелеева. В полуфинале против Камилы Пытки из Польши украинка упустила победу в конце схватки.

Также "бронза" у дзюдоиста Андрея Колесника, выступающего в самой тяжелой категории свыше 100 кг. В поединке за третье место украинец справился с Да Силва Искудеро из Бразилии.

Ранее мы писали, что в спортивной гимнастике мужская сборная Украины в составе Олега Верняева, Игоря Радивилова, Евгения Юденкова, Петра Пахнюка и Владислава Грико заняла второе место в командном многоборье
плавание, фехтование, Универсиада, Михаил Романчук, Ксения Пантелеева

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XSport

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