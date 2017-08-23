Украинцы завоевали еще три медали Универсиады-2017

Сегодня, 14:05

Две награды принес Украине Верняев, еще одну – Пахнюк

Олег Верняев принес Украине еще две медали. Фото AFP
Олег Верняев принес Украине еще две медали. Фото AFP

Украинцы завоевали три медали в очередной день Универсиады 2017 года, которая проходит в Тайбэе.

Две награды на счету олимпийского чемпиона Рио-2016 Олега Верняева, еще одну принес Украине Петр Пахнюк.

Верняев стал вторым в упражнениях на коне (сумма – 15.033 балла), и занял третье место в упражнениях на кольцах (14.800).

Пахнюк в упражнении на коне стал пятым, а "золото" завоевал Чих-Кай Ли из Тайваня. Впрочем, Пахнюк не остался без медали – украинец завоевал "серебро" в упражнении на брусьях (15.500), куда сенсационно не пробился Верняев. В этом виде "золото" досталось японцу Шого Нономуры.

На кольцах поеду одержал армянин Артур Товмасян, украинец Игорь Радивилов стал только шестым.

Эти медали стали третьей и четвертой наградой для Верняева на Универсиаде-2017. До этого в Тайбэе украинец добыл "серебро" в составе сборной в командных соревнованиях, а также завоевал "золото" в многоборье.

Вчера Украина занимала пятое место в общекомандном зачете, но на данный момент опустилась на шестое место, имея в активе 17 медалей – 6 золотых, 6 – серебряных и 5 – бронзовых.

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спортивная гимнастика, Универсиада, Олег Верняев, Петр Пахнюк

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Сегодня|Спорт

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