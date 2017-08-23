Украинец Жан Беленюк – лучший борец 2016 года

В прошлом году наш спортсмен выиграл олимпийское "серебро"

Международная федерация борьбы признала серебряного призера Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро украинца Жана Беленюка лучшим борцом 2016 года в греко-римском стиле.

"Спасибо за признание меня лучшим борцом по итогам 2016 года в мире. Спасибо всем, кто способствовал моим достижениям в этом году.

Хоть в 2017 году я все пропустил, планирую в 2018-м начать потихоньку возвращаться на лидирующие позиции европейских и мировых арен", – прокомментировал награду Беленюк. И похвастался чеком на 10 тысяч долларов.

Напомним, что в эти дни в Париже проходит чемпионат мира. Беленюк в соревнованиях не участвует, а в свободное время знакомится с достопримечательностями французской столицы.