Украинские пловцы завоевали две медали на Универсиаде-2017

Михаил Романчук и Сергей Фролов поднялись на пьедестал после заплыва на дистанции 800 м вольным стилем

Сегодня, 24 августа, в Тайбее (Тайвань) проходит пятый день XXIX Всемирной летней Универсиады.

Сразу два украинца стали призерами Универсиады в соревновании пловцов на дистанции 800 м вольным стилем.

"Серебро" завоевал Михаил Романчук, проплыв дистанцию с результатом 7 минут 46,28 секунды. "Бронзу" выиграл Сергей Фролов, уступив соотечественнику 4,78 секунды.

Победил итальянец Грегорио Палтриньери, опередив Романчука на 0,52 секунды, Фролова – на 5,3.

Отметим, что в активе Михаила теперь уже три медали нынешней Универсиады. Ранее он победил на 400 м вольным стилем и завоевал "серебро" на 1500 м вольным стилем.

Вчера наши шпажистки стали чемпионками Универсиады, а Олег Верняев принес Украине две медали. На данный момент в копилке нашей страны 19 наград и седьмое место в медальном зачете.