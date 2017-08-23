Украинские шпажистки стали чемпионками Универсиады

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Ксении Пантелеевой, Фейби Бежуры, Анфисы Почкаловой и Юлии Свыстиль выиграла золотые медали в командном первенстве на Универсиаде.

Украинки стартовали сразу c 1/8 финала, где одержали уверенную победу над японками со счетом – 45:26, после в четвертьфинале разобрались с представительницами Швейцарии – 45:33, а в поединке за попадание в финал турнира выиграли у польских фехтовальщиц – 45:38.

В решающем бою сборная Украины победила США – 45:44.

Отметим, что для украинских фехтовальщиков награда шпажисток стала четвертой на студенческих играх. Ранее в актив сборной Украины Ксения Пантелеева принесла "бронзу" в личном первенстве, а через день рапиристы Дмитрий Чучукало и Ростислав Герцик завоевали "золото" и "бронзу" соответственно.

Напомним, что сегодня две награды Украине на Универсиаде принес Олег Верняев.