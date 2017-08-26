Украинскую легкоатлетку лишили "золота" Универсиады-2017

Сегодня, 10:46

Соперница Ольги Ляховой нарушила правила, но обжаловала решение оргкомитета

Ольга Ляхова. Фото telegraf.in.ua
Ольга Ляхова. Фото telegraf.in.ua

Украинскую легкоатлетку Ольгу Ляхову лишили золота Всемирной летней Универсиады-2017 в Тайбэе.

Украинка финишировала второй в финальном забеге на 800 метров, однако кубинка Роз Мари Алмана была дисквалифицирована из-за нарушения правила 163.3b – нарушение внутренней границы.

Судя по всему, кубинская команда обжаловала решение оставить их спортсменку без результата и, после того, как их апелляция была рассмотрена, кубинке отдали золотую медаль, а Ляхова подвинулась на вторую строчку.

На данный момент в копилке сборной Украины 26 медалей – девять золотых, девять – серебряных и 8 – бронзовых. Наша команда занимает 6-е место в медальном зачете.

Три медали нашей стране принес пловец Михаил Романчук, пять наград на счету олимпийского чемпиона Олега Верняева. Также "золото" завоевали шпажистки.

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легкая атлетика, Бег на 800 метров, Универсиада, Ольга Ляховая

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XSport

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