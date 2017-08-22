Усейн Болт хочет открыть сеть ресторанов ямайской кухни в Великобритании

В заведениях будет представлена традиционная кухня Ямайки, а также бургеры "а-ля Усейн"

Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт намерен открыть 15 ресторанов ямайской кухни в Великобритании.

"Я счастлив, что могу поделиться вкусом Ямайки, который я знаю и люблю, с остальным миром благодаря открытию моих ресторанов по всей Британии", – сказал Болт.

Сообщается, что достигнуто соглашение между ямайская франчайзинговой компанией Franjam, с которой работает Болт, и британской SME Group. Сеть ресторанов Болта "Tracks&Records" расширится на 15 точек, которые будут открыты в Великобритании в ближайшие пять лет.

В заведениях будет представлена традиционная кухня Ямайки, а также бургеры "а-ля Усейн".

13 августа ямайский спринтер получил травму и не сумел финишировать в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне, который стал последним турниром в карьере Болта.

Болт – восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец – рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

Ямайский спринтер отпраздновал завершение карьеры в элитном лондонском клубе.