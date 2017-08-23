За чем следить болельщикам на выходных: соперник для "Шахтера" и супербой Мейвезер- Макгрегор

1. Борьба. чемпионат мира без Беленюка

В Париже продолжается мировое первенство по вольной и греко-римской борьбе. Наши "греко-римляне" выступают без серебряного призера ОИ-2016 Жана Беленюка, который еще не приспособился к новым правилам. А вот у "вольников" за медали поспорят чемпионки мира Бурмистрова и Ткач, а также призеры ЧМ Засеев и Олейник. Ср - сб, 11:00.

2. US Open. Людная квалификация

В квалификации последнего теннисного мэйджора сезона у нас в этом году более людно, чем в основе – шесть игроков. Вслед за Стаховским, Катей Бондаренко, Калининой и дебютанткой "шлемов" Олей Янчук отбор в Нью-Йорке сегодня начнут Илья Марченко и Катерина Козлова. Ср – сб, 18:00.

3. Жеребьевка Лиги чемпионов. Выбор Шевы для "Шахтера"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, являющийся послом финала ЛЧ-2017/18 в Киеве, станет одним из ведущих жеребьевки группового этапа турнира. Напомним, в этом году чемпион Украины "Шахтер" впервые оказался в первой "корзине", хотя и вторая восьмерка – сплошь гранды. С легкой руки Шевы "горняки" могут получить оттуда в соперники по группе "Барсу", ПСЖ, МЮ, "Боруссию" или, например, "Атлетико". ТВ: чт, 19:00, Футбол 1.

4. Лига Европы. Битвы Украины за "продленку"

"Динамо" и "Александрии" предстоят решающие матчи за попадание в групповую стадию Лиги Европы. Если справятся с задачей, евроосень наступит сразу для четырех наших команд – впервые за три года. Клуб из райцентра после выездной ничьей с БАТЭ (1:1) дома устроит и нулевой мир. А вот киевлянам нужно побеждать "Маритиму" в НСК. У "бело-синих" серьезные "пробоины" в защите: Пиварич травмирован, Хачериди дисквалифицирован, Вида "на чемоданах". Тем не менее букмекеры дают на проход "Динамо" 81%, для "Александрии" – 59%. ТВ: чт, 19:45, 2+2, 20:00, Футбол 2.

5. Бокс. Чемпионат мира

В пятницу в немецком Гамбурге стартуют предварительные поединки ЧМ среди боксеров-аматоров. Самый опытный среди украинцев здесь – призер мира-2013 и участник ОИ-2016 Николай Буценко. В фаворитах также – чемпион Европы, перспективный средневес Александр Хижняк. Пт – сб, 15:00, вс, 16:00.

6. Мейвезер – Макгрегор. Бокс против ММА

В Лас-Вегасе в мегафайте сойдутся непобежденный американский экс-чемп Флойд Мейвезер-младший, вернувшийся после 2-летней паузы, и ирландский чемпион смешанных единоборств Конор Макгрегор. Для боя даже сняла клип знаменитая группа The Killers. Драться будут по правилам бокса, а фаворитом считают Money Мейвезера. Соперник 40-летнего денежного магнита уже стал поводом для насмешек среди боксеров и специалистов из-за своей "странной" техники. Но Флойда остерегают: такая неординарность оппонента может вылезти фавориту боком. ТВ: вс, 4:00, 2+2.

7. Формула-1. Гран-при Бельгии

Спустя месяц после гонки в Будапеште сезон Формулы-1 наконец отжал паузу! Гран-при переезжает в бельгийский Ставло. Росберга, завершившего карьеру, для защиты титула здесь не будет, и очередной дуэли за вакантную корону ожидают от двукратных победителей и лидеров сезона – немца Феттеля и британца Хэмилтона. Вс, 15:00.

8. УПЛ. Мариуполь раздора

Самый ожидаемый поединок 7 тура ЧУ, "Мариуполь" – "Динамо", по последним раскладам, скорее всего, не состоится. Вице-президент киевлян Андрей Мадзяновский заявил, что "в сегодняшних условиях" столичная команда не поедет на матч, а в случае зачисления технического поражения обратится в спортсуд в Лозанне. Динамовцы предлагают, чтобы игру в целях безопасности перенесли на нейтральное поле. Притом, что остальные клубы УПЛ считают подобное недопустимым. "Все 11 клубов должны ехать в Мариуполь, поддержать людей. Мы же все говорим, что это Украина. А не так, что "Динамо" переживает, и им перенесут игру", – говорил, например, тренер "Зари" Юрий Вернидуб. А экс-коуч сборной Мирон Маркевич удивлялся: "Болельщики "Динамо" не готовы ехать в Мариуполь? Или это все идет из политических кабинетов?". Отметим, что в этом сезоне "Мариуполь" провел уже три домашних поединка, последний – против "Карпат", тоже первоначально боявшихся ехать в Приазовье. Когда "Сегодня" напомнила об этом Мадзяновскому, дескать, с львовянами ведь ничего не случилось, вице-президент киевлян ответил: "Ну, я их поздравляю!". Между тем в линии букмекеров матч "Мариуполь" – "Динамо" по-прежнему значится: на победу хозяев – коэффициент 8,9, на ничью – 5,9, на викторию гостей – 1,3. ТВ: вс, 17:00, Футбол 1.