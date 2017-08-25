Знаменитый легкоатлет Мо Фара завершил трековую карьеру победой в Цюрихе

Сегодня, 10:37

Мо Фара выиграл свой последний стайерский забег на этапе Бриллиантовой лиги, теперь он сосредоточится на марафонских дистанциях

Мо Фара победил на дистанции 5 000 метров. Фото instagram.com/gomofarah
Мо Фара победил на дистанции 5 000 метров. Фото instagram.com/gomofarah

Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара выиграл свой последний стайерский забег в карьере, победив в беге на 5000 метров на этапе легкоатлетической серии Бриллиантовая лига в Цюрихе.

Фара пробежал дистанцию в четверг за 13 минут 6,05 секунды. Ранее британец заявил о намерении завершить трековую карьеру и сосредоточиться на марафонских дистанциях.

На этапе в Цюрихе украинец Богдан Бондаренко показал третий результат в прыжках в высоту (2,31 метра). Победителем стал недавний чемпион мира в Лондоне-2017 катарский спортсмен Мутаз Баршим, взявший высоту 2,36 метра.

Напомним, что на чемпионате мира-2017 Мо Фара остался без золотой медали на коронной дистанции 5 000 метров. Богдан Бондаренко занял девятое место на чемпионате мира, взял лишь высоту 2,25 метра.
легкая атлетика, спортсмен, олимпийский чемпион, Бриллиантовая лига, Богдан Бондаренко, Мо Фара

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Сегодня|Спорт

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