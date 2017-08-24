11-я ракетка мира пропустит US Open из-за травмы

Сегодня, 12:48

Турнир "Большого Шлема" уже лишился троих теннисистов из топ-10

Милош Раонич. Фото AFP
Милош Раонич. Фото AFP

Канадский теннисист Милош Раонич не выступит на Открытом чемпионате США из-за травмы левого запястья, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.

Ранее Раонич, 11-я ракетка мира, по причине той же травмы отказался от выступления на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США).

Кандец снялся с US Open вслед за швейцарцем Стэном Вавринкой, сербом Новаком Джоковичем и японцем Кэем Нисикори.

Матчи основной сетки US Open пройдут в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

С побед в квалификации Открытого чемпионата США стартовали Сергей СтаховскийАнгелина КалининаКатерина Бондаренко и Катерина Козлова. А вот Илья Марченко стартовый матч проиграл.

В основной сетке турнира Украину представят Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов.
теннис, US Open, Милош Раонич

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Источник:

Р-спорт

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