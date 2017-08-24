11-я ракетка мира пропустит US Open из-за травмы
Турнир "Большого Шлема" уже лишился троих теннисистов из топ-10
Канадский теннисист Милош Раонич не выступит на Открытом чемпионате США из-за травмы левого запястья, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
Ранее Раонич, 11-я ракетка мира, по причине той же травмы отказался от выступления на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США).
Кандец снялся с US Open вслед за швейцарцем Стэном Вавринкой, сербом Новаком Джоковичем и японцем Кэем Нисикори.
Матчи основной сетки US Open пройдут в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.
С побед в квалификации Открытого чемпионата США стартовали Сергей Стаховский, Ангелина Калинина, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова. А вот Илья Марченко стартовый матч проиграл.
В основной сетке турнира Украину представят Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов.
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