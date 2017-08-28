Битва за престол: Свитолина среди фавориток на выигрыш US Open

Основной батл последнего "Шлема" сезона — US Open — стартует уже сегодня. Нью-Йорк дает нашей №1 и 4-й в мире Элине Свитолиной еще один шанс побороться за корону мэйджора и поучаствовать в рубке за звание первой ракетки мира. Как и на Ролан Гаррос три месяца назад, в США Элина — одна из фавориток на титул. Букмекеры отдают предпочтение, хотя и не безоговорочное, чемпионке Уимблдона, испанке Гарбинье Мугурусе — 5,5. 2-я на ставочном радаре — на днях обручившаяся чешка Каролина Плишкова, которая даже в случае победы рискует потерять статус №1 при успешном выступлении топ-4, — 7,5. Свитолина, выигравшая две недели назад в Торонто, припарковалась следом — 12,0.

Пока ее максимумом на кортах Флашинг-Медоус был 3-й круг. А на №1 можно замахиваться, только когда доберется до полуфинала. Но претенденток на вершину тура целый рой! Самые явные — Халеп и Мугуруса, призрачные шансы есть и у Возняцки, Конты, Кузнецовой и Винус Уильямс. А румынке Симоне Халеп, которая уже не раз за год упускала возможность возглавить рейтинг, сразу в 1-м круге выпала россиянка Мария Шарапова, получившая вайлд-кард.

Первая соперница Эли — чешка Синякова, с которой сыграет впервые. 28-я сеяная Леся Цуренко выйдет против бельгийки Викмайер, а единственный в мужской сетке Александр Долгополов — против немца Штруффа. "Выжившия" после квалы Катерина Козлова сегодня сразится с румынкой Бегу.

ДЫРЯВАЯ СЕТКА. Пока женщины в разгаре теннисной "Игры престолов", мужчины добрались до Нью-Йорка неполным составом. Сразу четверо из топ-10 не сыграют из-за травм: Энди Маррей, Вавринка, Джокович и Нишикори. 2-й номер Энди снялся после жеребьевки, оставив в одной половине сетки фаворитов: чемпиона АО и Уимблдона, швейцарца Федерера, который перед мэйджором обзавелся пастой в форме логотипа RF, и чемпиона Гарроса, испанца Надаля, ставшего первой ракеткой. Встретиться они могут в 1/2-й. Но Роджера накануне US Open беспокоила старая травма спины, а Рафа на харде — не очевидный лидер.

Ранее мы писали, что Мария Шарапова показала платье, в котором выступит на US Open.