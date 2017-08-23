Борис Беккер стал руководителем мужского тенниса в Германии

Вчера, 21:18

Он будет консультировать сборную Германии в Кубка Дэвиса и сильнейших немецких игроков

Первое интервью в новой должности. Фото Twitter
Первое интервью в новой должности. Фото Twitter

Знаменитый теннисист Борис Беккер назначен главой мужского тенниса в Германии. В новой должности он также будет консультировать сборную Германии в Кубка Дэвиса и сильнейших немецких игроков.

Бывшая первая ракетка мира, победитель шести турниров "Большого шлема" возглавлял сборную Германии в Кубке Дэвиса с 1997 по 1999 год, но покинул должность из-за непростых отношений с национальной федерацией. Также Беккер входил в тренерский штаб Новака Джоковича с 2013 по 2016 год, когда серб выиграл шесть титулов "Большого шлема".

"Для меня теннис – это дело сердца. Это то, что я могу делать лучше всего. Не хочу говорить о своих достижениях в качестве игрока, я горжусь своими тренерскими успехами. Я люблю теннис, люблю свою страну и рад снова играть важную роль в немецком теннисе", – заявил Беккер.

Напомним, что в июне британский суд признал Бориса Беккера банкротом.
теннис, Кубок Дэвиса, Борис Беккер

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Источник:

Championat.ru

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