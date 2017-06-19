Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Бирмингеме
Украинка в трех сетах обыграла Хизер Уотсон
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на турнире в британском Бирмингеме с призовым фондом 885 тысяч долларов.
В поединке первого круга Свитолина, посеяная под вторым номером, в трех сетах обыграла британку Хизер Уотсон (wc) – 6:2, 5:7, 6:3.
Во втором раунде Элина сыграет с победительницей пары Наталья Вихлянцева (Россия) – Камила Джорджи (Италия).
Вы сейчас просматриваете новость "Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Бирмингеме". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии