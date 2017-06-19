Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Бирмингеме

Сегодня, 21:22

Украинка в трех сетах обыграла Хизер Уотсон

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на турнире в британском Бирмингеме с призовым фондом 885 тысяч долларов.

В поединке первого круга Свитолина, посеяная под вторым номером, в трех сетах обыграла британку Хизер Уотсон (wc) – 6:2, 5:7, 6:3.

Во втором раунде Элина сыграет с победительницей пары Наталья Вихлянцева (Россия) – Камила Джорджи (Италия).
теннис, Элина Свитолина, теннисистка

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Сегодня|Спорт

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