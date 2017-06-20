Энди Маррей пожертвует призовые пострадавшим от пожара в Лондоне
Теннисист отдаст все деньги, заработанные на турнире в столице Британии
Британский теннисист Энди Маррей пожертвует все призовые, заработанные на турнире в Лондоне, пострадавшим от пожара в Гренфелл-тауэр (Лондон), сообщает Daily Mail.
14 июня в западной части Лондона загорелся высотный жилой дом, в котором находились около 600 человек. Число погибших или пропавших без вести после пожара, по последней информации, возросло до 79 человек.
Первая ракетка мира является пятикратным победителем турнира в Лондоне.
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