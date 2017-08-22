Катерина Бондаренко с победы стартовала на US Open Вчера, 22:07 Просмотров: ...

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла испанку Силвию Солер-Эсниносу в квалификации

Катерина Бондаренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко стартовала с уверенной победы в квалификации последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" – Открытого чемпионата США. В матче первого круга Бондаренко-младшая, посеянная под шестым номером, обыграла испанку Силвию Солер-Эсниносу со счетом 6:2, 6:2. Следующей соперницей украинки станет американская теннисистка Сачия Викери. Ранее в первом туре квалификации Открытого чемпионата США Сергей Стаховский обыграл россиянина Алексея Ватутина, а Ангелина Калинина нанесла поражение россиянке Ксении Лыкиной.