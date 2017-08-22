Катерина Бондаренко с победы стартовала на US Open

Вчера, 22:07

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла испанку Силвию Солер-Эсниносу в квалификации

Катерина Бондаренко. Фото AFP
Катерина Бондаренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко стартовала с уверенной победы в квалификации последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" – Открытого чемпионата США.

В матче первого круга Бондаренко-младшая, посеянная под шестым номером, обыграла испанку Силвию Солер-Эсниносу со счетом 6:2, 6:2.

Следующей соперницей украинки станет американская теннисистка Сачия Викери.

Ранее в первом туре квалификации Открытого чемпионата США Сергей Стаховский обыграл россиянина Алексея Ватутина, а Ангелина Калинина нанесла поражение россиянке Ксении Лыкиной.
US Open, теннисистка, Катерина Бондаренко

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Источники:

Сегодня|Спорт, sapronov-tennis.org

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