Катерина Бондаренко с победы стартовала на US Open
Украинская теннисистка в двух сетах обыграла испанку Силвию Солер-Эсниносу в квалификации
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко стартовала с уверенной победы в квалификации последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" – Открытого чемпионата США.
В матче первого круга Бондаренко-младшая, посеянная под шестым номером, обыграла испанку Силвию Солер-Эсниносу со счетом 6:2, 6:2.
Следующей соперницей украинки станет американская теннисистка Сачия Викери.
Ранее в первом туре квалификации Открытого чемпионата США Сергей Стаховский обыграл россиянина Алексея Ватутина, а Ангелина Калинина нанесла поражение россиянке Ксении Лыкиной.
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