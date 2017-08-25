Козлова и Стаховский сыграют в финале квалификации US Open

Двое представителей Украины могут пробиться в основу "Шлема" из квалификации

Двое представителей Украины добрались до финала квалификации последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" – Открытого чемпионата США. Сергей Стаховский и Катерина Козлова проведут еще по матчу и в случае победы сыграют в основе US Open.

Второй по рейтингу украинский теннисист Сергей Стаховский в матче второго круга обыграл 17-летнего канадца Феликса Одера-Альяссима со счетом 7:6, 6:4.

Катерина Козлова, посеянная под десятым номером в квалификации, обыграла венгерскую теннисистку Фанни Столлар со счетом 6:2, 6:3.

К сожалению, Ангелина Калинина не смогла выйти в финал квалификации. Во втором круге украинка уступила россиянке Анне Блинковой со счетом 3:6, 6:1, 0:6.

Ранее в первом туре квалификации Открытого чемпионата США Сергей Стаховский обыграл россиянина Алексея Ватутина, Ангелина Калинина нанесла поражение россиянке Ксении Лыкиной, а Катерина Бондаренко в двух сетах обыграла испанку Силвию Солер-Эсниносу.

В основной сетке турнира Украину представят Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов.