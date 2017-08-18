На турнире ITF теннисистки провели розыгрыш из 140 ударов

18 Августа 2017, 19:42

Рекорд тенниса – 643 удара – держится с 1984 года

Фото AFP
Фото AFP

На 25-тысячнике ITF в немецком Лейпциге 19-летняя полька Магдалена Фрех (241-я ракетка мира) и 17-летняя россиянка Амина Аншба (№535) провели розыгрыш из 140 ударов.

Очко выиграла Аншба и вышла вперед 5:4 на решающем тай-брейке, однако в итоге проиграла матч 7:5, 2:6, 6:7 (7:9).

Самым длинным теннисным розыгрышем на официальных турнирах считаются 643 удара в матче 1984 года между Вики Нельсон и Джин Хепнер, продолжавшееся 29 минут (матч закончился со счетом 6:4, 7:6 и продлился почти шесть с половиной часов, из которых 29-минутный розыгрыш пришелся на 107-минутный тай-брейк, закончившийся со счетом – 13:11).

Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина имеет хорошие шансы вскоре стать первой ракеткой мира.
теннис, теннисистка

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