Надаль установит антирекорд среди первых ракеток мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль станет первой ракеткой мира с наименьшим количеством очков с момента введения новой системы подсчета очков в 2009 году.

В понедельник, 21 августа Надаль вновь возглавит рейтинг АТР, имея в активе 7645 очков. До этого самый низкий показатель, с которым теннисисту удавалось возглавить Тур был у Энди Маррея – 7750.

В текущем сезоне Надаль вышел в финал Australian Open, турниров в Акапулько и Майами, а также выиграл турниры в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Ролан Гаррос. В свое последнем матче испанец уступил Киргиосу в 1/4 финала Цинциннати.

Напомним, Надаль стал первой ракеткой мира после того, как Маррей и Федерер снялись с турнира в Цинциннати.