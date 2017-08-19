Надаль установит антирекорд среди первых ракеток мира

Вчера, 20:04

Испанский теннисист возглавит рейтинг ATP впервые с июля 2014 года

Рафаэль Надаль. Фото AFP
Рафаэль Надаль. Фото AFP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль станет первой ракеткой мира с наименьшим количеством очков с момента введения новой системы подсчета очков в 2009 году.

В понедельник, 21 августа Надаль вновь возглавит рейтинг АТР, имея в активе 7645 очков. До этого самый низкий показатель, с которым теннисисту удавалось возглавить Тур был у Энди Маррея – 7750.

В текущем сезоне Надаль вышел в финал Australian Open, турниров в Акапулько и Майами, а также выиграл турниры в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Ролан Гаррос. В свое последнем матче испанец уступил Киргиосу в 1/4 финала Цинциннати.

Напомним, Надаль стал первой ракеткой мира после того, как Маррей и Федерер снялись с турнира в Цинциннати.
теннис, Рафаэль Надаль, рейтинг АТР

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XSport

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