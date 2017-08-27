Роберте Винчи вручили копию трофея US Open-2015

Сегодня, 18:32

Воры украили все награды итальянской теннисистки

Винчи с трофеем. Фото Instagram
Винчи с трофеем. Фото Instagram

Перед стартом основной сетки US Open итальянской теннисистке Роберте Винчи был вручен трофей финалистки.

Винчи играла в финале Открытого чемпионата США в 2015 году, но в этом году ее дом ограбили и украли все ее кубки. Организаторы US Open решили вручить итальянке новый трофей взамен украденного.

Кроме того, глава USTA Катрина Адамс рассказала, что сейчас готовится замена парному кубку, который Винчи выиграла вместе с Сарой Эррани.
теннис, US Open, Роберта Винчи

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