Сегодня на US Open пройдут две украинско-российские битвы

Четверо украинцев стартуют на US Open: 22-летняя Ольга Янчук дебютирует на турнирах "Большого шлема", а Стаховский и Калинина сыграют с россиянами

Во вторник четверо представителей Украины стартуют на Открытом чемпионате США по теннису. В квалификации последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" сегодня сыграют Стаховский, Бондаренко, Калинина и Янчук.

"Наши" матчи вторника на US Open:

18:00 Сергей Стаховский (Украина) — Алексей Ватутин (Россия)

18:00 Ангелина Калинина (Украина) — Ксения Лыкина (Россия)

19:30 Катерина Бондаренко (Украина) — Силвия Солер-Эспиноса (Испания)

21:00 Ольга Янчук (Украина) — Элли Киик (США)

Для 22-летней Ольги Янчук сегодняшний поединок станет дебютным в квалификациях турниров "Большого шлема".

Напомним, что в основную сетку, минуя квалификацию, попали Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов.

Ранее бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренка заявила, что не выступит на Открытом чемпионате США.