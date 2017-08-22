Сегодня на US Open пройдут две украинско-российские битвы

Вчера, 17:34

Четверо украинцев стартуют на US Open: 22-летняя Ольга Янчук дебютирует на турнирах "Большого шлема", а Стаховский и Калинина сыграют с россиянами

Сегодня - первый день квалификации на US Open. Фото AFP
Сегодня - первый день квалификации на US Open. Фото AFP

Во вторник четверо представителей Украины стартуют на Открытом чемпионате США по теннису. В квалификации последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" сегодня сыграют Стаховский, Бондаренко, Калинина и Янчук.

"Наши" матчи вторника на US Open:

18:00 Сергей Стаховский (Украина) — Алексей Ватутин (Россия)
18:00 Ангелина Калинина (Украина) — Ксения Лыкина (Россия)
19:30 Катерина Бондаренко (Украина) — Силвия Солер-Эспиноса (Испания)
21:00 Ольга Янчук (Украина) — Элли Киик (США)

Для 22-летней Ольги Янчук сегодняшний поединок станет дебютным в квалификациях турниров "Большого шлема".

Напомним, что в основную сетку, минуя квалификацию, попали Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов.

Ранее бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренка заявила, что не выступит на Открытом чемпионате США.
US Open, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Александр Долгополов, Сергей Стаховский, теннисистка, Ангелина Калинина, Катерина Бондаренко, Ольга Янчук

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Источник:

Сегодня|Спорт

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