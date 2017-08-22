Сегодня на US Open пройдут две украинско-российские битвы
Четверо украинцев стартуют на US Open: 22-летняя Ольга Янчук дебютирует на турнирах "Большого шлема", а Стаховский и Калинина сыграют с россиянами
Во вторник четверо представителей Украины стартуют на Открытом чемпионате США по теннису. В квалификации последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" сегодня сыграют Стаховский, Бондаренко, Калинина и Янчук.
"Наши" матчи вторника на US Open:
18:00 Сергей Стаховский (Украина) — Алексей Ватутин (Россия)
18:00 Ангелина Калинина (Украина) — Ксения Лыкина (Россия)
19:30 Катерина Бондаренко (Украина) — Силвия Солер-Эспиноса (Испания)
21:00 Ольга Янчук (Украина) — Элли Киик (США)
Для 22-летней Ольги Янчук сегодняшний поединок станет дебютным в квалификациях турниров "Большого шлема".
Напомним, что в основную сетку, минуя квалификацию, попали Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов.
Ранее бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренка заявила, что не выступит на Открытом чемпионате США.
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