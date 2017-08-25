Сергей Стаховский остановился в шаге от основы US Open

Сегодня, 22:05

Украинец в финале квалификации проиграл чеху Вацлаву Шафранеку

Сергей Стаховский. Фото AFP
Сергей Стаховский. Фото AFP

Второй по рейтингу украинский теннисист Сергей Стаховский остановился в шаге от основной сетки на последнем в этом году турнире серии "Большого шлема" – Открытом чемпионате США.

В финале квалификации Стаховский, посеянный в отборе под четвертым номером, уступил чеху Вацлаву Шафранеку со счетом 6:3, 5:7, 1:6.

Таким образом, в одиночном мужском разряде сыграет только один представитель Украины – Александр Долгополов.

Две недели назад назад Сергей Стаховский при поддержке жены и детей выиграл турнир в Словении.

Ранее сегодня Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов получили соперников в первом раунде Открытого чемпионата США.
теннисист, US Open, Сергей Стаховский

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Источник:

Сегодня|Спорт

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