Сергей Стаховский остановился в шаге от основы US Open

Второй по рейтингу украинский теннисист Сергей Стаховский остановился в шаге от основной сетки на последнем в этом году турнире серии "Большого шлема" – Открытом чемпионате США.

В финале квалификации Стаховский, посеянный в отборе под четвертым номером, уступил чеху Вацлаву Шафранеку со счетом 6:3, 5:7, 1:6.

Таким образом, в одиночном мужском разряде сыграет только один представитель Украины – Александр Долгополов.

Две недели назад назад Сергей Стаховский при поддержке жены и детей выиграл турнир в Словении.

Ранее сегодня Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов получили соперников в первом раунде Открытого чемпионата США.