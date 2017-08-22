"Ты совсем ненормальная?": ссора теннисистки Путинцевой со своим тренером взорвала интернет
Казахстанская теннисистка набросилась на своего тренера, потому что он ни разу ей не похлопал
Юлия Путинцева разгромно проиграла матч первого круга на турнире WTA Premier в Нью-Хэйвене против француженки Ализе Корне.
Казахстанская теннисистка, которая сейчас занимает в рейтинге 50-е место, не смогла выиграть у француженки ни одного гейма, уступив 0:6, 0:6.
Во время самого матча Юлия не стеснялась проявлять свои эмоции. Теннисистка, которая славится своим непростым характером, отругала своего тренера Романа Кислянского.
Причем Путинцева вызвала его сама, и счет тогда был некритичным (0:3 в первом сете). Казахстанская спортсменка обвинила наставника в том, что он не следит за игрой.
Напомним, что украинский теннисист Александр Долгополов подозревается в договорном матче.
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