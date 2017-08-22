"Ты совсем ненормальная?": ссора теннисистки Путинцевой со своим тренером взорвала интернет

Вчера, 20:24

Казахстанская теннисистка набросилась на своего тренера, потому что он ни разу ей не похлопал


Юлия Путинцева разгромно проиграла матч первого круга на турнире WTA Premier в Нью-Хэйвене против француженки Ализе Корне.

Казахстанская теннисистка, которая сейчас занимает в рейтинге 50-е место, не смогла выиграть у француженки ни одного гейма, уступив 0:6, 0:6.

Во время самого матча Юлия не стеснялась проявлять свои эмоции. Теннисистка, которая славится своим непростым характером, отругала своего тренера Романа Кислянского.

Причем Путинцева вызвала его сама, и счет тогда был некритичным (0:3 в первом сете). Казахстанская спортсменка обвинила наставника в том, что он не следит за игрой.

Напомним, что украинский теннисист Александр Долгополов подозревается в договорном матче.
видео, теннис, Юлия Путинцева

Вы сейчас просматриваете новость ""Ты совсем ненормальная?": ссора теннисистки Путинцевой со своим тренером взорвала интернет". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теннис

Александр Долгополов. Фото AFP

Украинский теннисист Александр Долгополов подозревается в договорном матче

Вчера, 15:56

Антикоррупционный комитет уже начал расследование поединка в Уинстон-Сейлеме

Теннис

Надаль вернулся на вершину. Фото AFP

В один день сменились лидеры теннисного рейтинга в трех разрядах

Вчера, 13:15

Рафаэль Надаль, Хенри Континен и Люси Шафаржова стали первыми ракетками мира

Теннис

Рафаэль Надаль. Фото AFP

Надаль установит антирекорд среди первых ракеток мира

19 Августа, 20:04

Испанский теннисист возглавит рейтинг ATP впервые с июля 2014 года

Теннис

Давид Феррер. Фото AFP

Феррер впервые за 2 года обыграл соперника из топ-10 и вышел в полуфинал "Мастерса"

19 Августа, 18:12

На следующей неделе экс-третья ракетка мира вернется в топ-25 рейтинга АТР

Теннис

Элина Свитолина покидает турнир. Фото AFP

Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати

18 Августа, 21:58

Украинская теннисистка в двух сетах проиграла немке Юлии Гергес

Теннис

Саманта Стосур на тренировке. Фото Instagram

Саманта Стосур пропустит US Open из-за травмы руки

18 Августа, 20:35

Австралийку в основной сетке турнира "Большого шлема" заменит немка Анника Бек

Теннис

Фото AFP

На турнире ITF теннисистки провели розыгрыш из 140 ударов

18 Августа, 19:42

Рекорд тенниса - 643 удара - держится с 1984 года

Теннис

Элина Свитолина. Фото AFP

Поединок Свитолиной в Цинциннати перенесли из-за дождя

18 Августа, 10:59

Украинка встретится с немкой Гергес сегодня вечером

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования