В один день сменились лидеры теннисного рейтинга в трех разрядах

21 августа в седьмой раз в истории произошла смена первых ракеток мира сразу в трех разрядах.

9 сентября 1991 года сменились лидеры мужского и женского одиночного разрядов, а также женского парного. 6 ноября 1995 года поменялись первые ракетки в мужском одиночном и обоих парных разрядах. 5 июля 1999-го – в обоих одиночных и женском парном. 8 мая 2000-го – в женском одиночном и обоих парных. 8 сентября 2003-го – в мужском одиночном и обоих парных. 7 июня 2010-го – в мужском одиночном и обоих парных.

Сейчас смены также произошли в мужском одиночном и обоих парных разрядах. Как и 7 июня 2010 года, первым стал испанец Рафаэль Надаль. Тогда он сменил швейцарца Роджера Федерера, а сейчас – британца Энди Маррея.

В мужском парном разряде на первую строчку вернулся финн Хенри Континен, опередивший бразильца Марсело Мело.

В женском парном разряде первой ракеткой стала чешка Люси Шафаржова, играющая сейчас в паре со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой. Она обогнала свою постоянную напарницу американку Бетани Маттек-Сэндс, которая травмировала колено на Уимблдоне.

Могла смениться первая ракетка и в женском одиночном разряде, что привело бы к первой в истории смене всех четырех лидеров одновременно. Румынка Симона Халеп, однако, проиграла в финале Цинциннати испанке Гарбинье Мугурусе и оказалась в пяти очках позади лидирующей в рейтинг-листе чешки Каролины Плишковой.

На четвертом месте украинка Элина Свитолина, чьи горячие фотки в Instagram взорвали интернет.