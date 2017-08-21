Стартовала продажа билетов на Паралимпиаду-2018

Сегодня, 12:23

Цены на пропуска колеблются от 9 до 125 долларов

Паралимпийские символы. Фото AFP
Паралимпийские символы. Фото AFP

Продажа билетов на соревнования зимних Паралимпйиских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане стартовала за 200 дней до церемонии открытия.

Организаторы выставили на продажу 280 тысяч билетов, цены на которые колеблются от 9 до 125 долларов. 

Один болельщик не имеет права приобрести более 50 билетов на все соревнования.

"Мы надеемся, что граждане Южной Кореи, которые, возможно, никогда не видели состязаний паралимпийцев, будут поддерживать спортсменов, представляющих все страны-участницы Паралимпиады. Зимние паралимпийские виды спорта очень зрелищные, соревнования чрезвычайно интересные, их не стоит пропускать", – сказал глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филипп Крэйвен.

Спортсмены разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта в ходе Паралимпиады, которая пройдет с 9 по 18 марта.

Напомним, что IPC продлил отстранение России от Паралимпиады-2018.
Паралимпийские игры, Паралимпиада-2018

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Источник:

Р-спорт

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