Пожар заблокировал жителей черниговской многоэтажки (видео)

Спасатели смогли эвакуировать людей, но без жертв не обошлось

Пожар в черниговской многоэтажке. Горела квартира на втором этаже. Спасатели эвакуировали жителей. Из-за задымления люди не могли самостоятельно выйти. Однако жертв избежать не удалось. В огне погиб мужчина. Его тело нашли в квартире, ставшей эпицентром пожара. Личность еще устанавливают. Предварительная версия – курение в постели.

"С целью проведения эвакуации обеспечена работа дымососа для нагнетания воздуха в подъезд. В общем эвакуированы 27 жителей. Из них пятеро детей. В результате пожара погиб квартиросъемщик", – сказал Дмитрий Дасюк, старший помощник начальника оперативно-координационного центра ГСЧС в Черниговской области.

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