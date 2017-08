Украине есть кем гордиться. Артур Прузовский про украинских художников, покоривших мир

Если с украинскими исполнителями дела обстоят чуть попроще благодаря различным фестивалям, то о современных отечественных художниках, творчество которых ценят за рубежом больше, чем на родине – известно мало. Польский музыкант Артур Прузовский после турне по Европе рассказал об украинских творцах, работами которых восхищаются во всем мире.

Заслуженно первый, о ком хотелось бы рассказать, – это художник, начавший с фотографии и ставший обладателем "нобелевской премии фотомира" Hasselblad и заинтересовавший мецената Виктора Пинчука, - Борис Михайлов. Он - единственный украинский художник, который выставлялся в нью-йоркском музее Метрополитен, помимо этого является членом Германской академии искусств, лектором Гарвардского университета, а его работы есть в таких известных собраниях, как Музей современного искусства в Нью-Йорке, мюнхенской Пинакотеке модерна, Музее Виктории и Альберта в Лондоне. В свое время Михайлов шокировал украинцев картинами голых мужчин.

"Мэтру украинского Contemporary Art – 79 лет, но он не стесняется демонстрировать публике изображения своего обнаженного тела. Что примечательно, то ли в шутку, то ли всерьез, свою брутальность Борис Андреевич оправдывает своим происхождением – городом, где он родился", – делится впечатлениями Прузовский.

Сейчас в Одессе можно посетить выставку Юрия Горбачева - одессита, эмигрировавшего в Америку. Его работы - яркие, светлые, выполненные в стиле "наив", экспонируются в 46 музеях: Украины, США, Малайзии, Чехии, Финляндии, Швеции, Испании и России.

"Это поистине феномен – его картины украшают частные коллекции четы Клинтон, Михаила Барышникова, Михаила Горбачева, Арманда Хаммера, Эдварда Кеннеди, Марчелло Мастроянни, Аллы Пугачевой, Романа Виктюка и многих других известных людей. Друг Хиллари Клинтон и любимый художник Ла Тойи Джексон (сестра Майкла Джексона)", – говорит Артур Прузовский.

Максим Мамсиков - представитель оформившегося украинского художественного движения "Новая волна". Его живописные работы напоминают перенесенные на полотно фотографии.

"Творчество Мамсикова почему-то не так высоко ценят на родине, как, например, во Франции, Германии и даже России. Работы художника продавались на таких авторитетных аукционах как Sotheby’s, Christie’s, Phillips. Мамсиков - один из самых востребованных украинских художников, особенно среди коллекционеров. Поэтому он не стремится выставлять свои картины в галереях – коллекционеры забирают их прямо из мастерской", прокомментировал Артур Прузовский.

Есть в Украине удивительный художник, жанр которого сложно определить, – мастер оптических иллюзий Олег Шуляк.

"Его картины с двойным смыслом поражают! Всякий, даже самый банальный пейзаж, нарисованный им, превращается в необычный сказочный мир благодаря художественным обманам зрения, играм разума и оптическим иллюзиям", – говорит Прузовский.

Работы автора были представлены на многих выставках современной живописи в Европе и Америке. Его картины покорили мир.

Прузовский отметил, что украинская земля породила немало гениев. Признанные миром и мало известные на родине такие художники, как:

Александр Мурашко – украинский Клод Моне, импрессионист, работы которого закупали для частных коллекций королевские семьи, а его частные выставки проходили в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе и Венеции;

Мария Башкирцева – произведения украинской художницы хранятся в музеях многих стран мира. А в Ницце (Франция) есть даже отдельный зал, где представлены ее картины. Ее работы – редкость, так как многие утрачены во время Второй мировой войны;

Олекса Грищенко – постоянный экспонент таких музеев как Musée National d'art Moderne (Париж), the Royal Museum in Copenhagen, the Museum of Montreal. По экспертным оценкам, стоимость всех произведений Грищенко превышает 700 тыс долларов.

Яков Гнездовский - один из известнейших в мире галицких художников ХХ века. Его произведения в свое время украшали президентские апартаменты Джона Кеннеди в Белом доме.

Эти художники заслуживают того, чтобы их имена знали украинцы. Украине есть кем гордиться.