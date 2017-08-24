10 поводов для гордости, если вы живешь в Украине

За 26 лет независимости Украина знала и взлеты, и падения, но в праздник хочется говорить лишь о хорошем. Тем более что у нас есть масса поводов, которые дают право гордиться страной и бесценным ресурсом — людьми, горящими новыми идеями и достигающими невероятных высот. Стоит лишь вспомнить разработки последних лет, которыми украинцы заявили о себе в мире. Одна из них — прибор для бескровного анализа крови, который изобрел харьковчанин. Теперь им активно пользуются медики в Китае, Саудовской Аравии, Германии, Египте и Мексике. Благодаря силе духа наших спортсменов Украина ассоциируется с братьями Кличко, произведшими фурор в профессиональном боксе, обладателем "Золотого мяча" Андреем Шевченко и донецким "Шахтером".

ПОВОД №1: "МРИЯ", ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ КРЫЛАТЫЙ ГИГАНТ

Гордость украинских авиастроителей — самый большой в мире самолет Ан-225. Сконструированный в 1988-м для доставки грузов на космодром "Байконур", десять лет летающий гигант простоял на земле без двигателей. К 2001-му конструкторы ГП "Антонов" доработали и восстановили лайнер, который снова расправил крылья. На счету украинской "Мрии", которая может вместить полсотни легковушек, — 240 мировых рекордов по дальности полетов, весу и габаритам грузов.

Фото: AFP

ПОВОД №2: "ОПЛОТ", ТАНКИ ДЛЯ АРМИИ И НА ЭКСПОРТ

Символом украинского оборонпрома стала БМ "Оплот", над созданием которой с 1994-го целых 15 лет трудились харьковские конструкторы. Взяв за образец выпускавшийся в Союзе Т-80, создатели оснастили танк многослойной динамической броней, более мощным двигателем и современным вооружением. Благодаря апгрейду ему нет равных в лобовом столкновении. Экипаж 48-тонного "Оплота" выдержит температуру от –40 до +55 °С, поэтому разработкой украинцев заинтересовались в жарком Таиланде, куда танкостроители поставили уже 32 боевые машины.

ПОВОД №3: НИЗКОПОЛЬНЫЙ ТРАМВАЙ, ПО ПРИМЕРУ НЕМЦЕВ

Конструкторы львовской корпорации "Электрон" спроектировали первый низкопольный трамвай отечественного производства, который ничем не уступает западным аналогам, ведь при сборке использовали немецкие технологии. Новый транспорт состоит из пяти вагонов, которые могут за раз перевезти 250 пассажиров. При этом 30-метровый состав меньше шумит и вибрирует. Сейчас три трамвая курсируют в столице.

Фото: Г. Салай

ПОВОД №4: СКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА – ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ

Украинские вагоностроители доказали, что могут строить поезда не хуже прославленных южнокорейских коллег. К Евро-2012 с конвейера Крюковского вагоностроительного завода сошли два межрегиональных двухсистемных пассажирских электропоезда, которые могут разгоняться до рекордной отметки в 200 км/ч. Сейчас составы курсируют между столицей и несколькими областными центрами, в несколько раз сократив время в пути.

ПОВОД №5: ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА. "ЗЕНИТ" И ЗАКАЗЫ США

Не отставали от коллег и ракетостроители. За годы независимости сотрудники днепровского ГП "Южмаш" 122 раза запускали отечественные ракеты-носители и по заказу 19 государств вывели на земную орбиту 238 космических аппаратов. В этом году здесь возобновили производство самых экологичных в мире ракет-носителей серии "Зенит", а главными заказчиками за это время стали компании США, Италии, Индии.

ПОВОД №6: ПРОРЫВ В ХИРУРГИИ – ГИДРОСКАЛЬПЕЛЬ

Ученые Аэрокосмического института и Национального авиауниверситета в 2012-м создали жидкий струйный скальпель, который помогает сократить время операции и практически не повреждает сосуды. 70-килограммовое устройство похоже на бормашину, из которой вытекает тонкая струйка воды, разрезающая ткани. Разработка стала незаменимой при оперировании опухолей и удалении метастазов.

ПОВОД №7: ПЕРЕСАДКА ЛИЦА, СПАСАЛИ ПОСЛЕ ОЖОГА

Минувшей зимой специалисты Нацинститута хирургии и трансплантологии им. Шалимова провели первую в Украине операцию, пересадив кожу на лицо 48-летнему сумчанину, который лишился половины лица из-за ожога. За пять часов, которые длилась операция, ему пересадили 600 квадратных см кожи, которые взяли с тела. Благодаря стараниям медиков мужчина уже может есть и пить.

ПОВОД №8: РЫНОК IT. УКРАИНЦЫ ПОКОРЯЮТ МИР

Украинский рынок информационных технологий развивался невиданными темпами и сейчас приносит стране свыше $2 млрд. Если раньше школьники мечтали стать юристами или менеджерами, то сейчас большинство метит в программисты, ведь здесь есть возможность, создавая новые проекты, в буквальном смысле слова покорить мир. Более 100 тысяч наших программистов работают в международных компаниях, создавая приложения и игры, которыми пользуются по всему земному шару. Среди них — популярный мессенджер WhatsApp и покорившая геймеров всего мира украинская постапокалиптическая игра на тему Чернобыля S.T.A.L.K.E.R.

ПОВОД №9: ЕВРОВИДЕНИЕ. ДВАЖДЫ ПОКОРИЛИ ЕВРОПУ ПЕСНЯМИ И ПРИНЯЛИ КОНКУРС

За 14 лет участия в Евровидении Украина дважды одерживала победу. Соответственно, и дважды становилась хозяйкой конкурса. В 2004-м победу для страны завоевала певица Руслана с песней "Дикие танцы". Ее драйвовая постановка с гуцульскими мотивами запомнилась еще и тем, что во время репетиции украинских артистов стеклянная сцена не выдержала танцевального напора и треснула. В 2016-м главную награду конкурса — хрустальный микрофон — в Украину привезла Джамала, покорившая мир трогательной композицией "1944". Песенный конкурс в Киеве установил рекорд, представив самую длинную красную дорожку за всю историю Евровидения протяженностью 265 метров.

ПОВОД №10: ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ, ПРОРЫВ В БОКСЕ И ПРАЗДНИК ФУТБОЛА

А сколько было поводов гордиться нашими спортсменами, просто не сосчитать. Только на Олимпийских играх "родился" 41 чемпион, завоевав 46 золотых медалей. Рекордсменкой стала "золотая рыбка" Яна Клочкова, которая положила в копилку четыре высших награды.

Свой вклад в узнаваемость Украины в мире сделали также обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко и боксеры-тяжеловесы Владимир и Виталий Кличко.

Большими достижениями можем похвастаться и в футболе: в 2009-м донецкий "Шахтер" под руководством Мирчи Луческу завоевал последний в истории Кубок УЕФА, выиграв в финале у германского "Вердера" со счетом 2:1. А в 2012-м совместно с поляками успешно приняли Еврочемпионат, осчастливив миллионы футбольных фанов.