111 лет со дня рождения Антонова: ТОП-5 малоизвестных фактов о знаменитом авиаконструкторе

Всю свою жизнь Олег Антонов отдал разработке летательных аппаратов, однако в тонкостях знал живопись и мог стать художником

Сегодня исполняется 111 лет со дня рождения всемирно известного украинского авиаконструктора Олега Антонова.

Он родился 7 февраля 1906 года и за всю свою жизнь создал 22 типа самолетов и 52 типы планеров, отдав много сил разработке десятков других летательных аппаратов, а также основал оригинальную школу конструирования.

Однако известен Олег сАнтонов не только как выдающийся профессионал. Он прекрасно рисовал сам и в тонкостях знал живопись. "Если бы я не стал конструктором, то стал бы художником", – признался он однажды. Неисчерпаемый творческий источник, разнообразие интересов, постоянное стремление к красоте и культуре во всем – таким остался он в памяти тех, кто был с ним хорошо знаком или хоть раз встречался.

Фото: Facebook / Антонов

Предлагаем вам ТОП-5 малоизвестных фактов из жизни авиаконструктора, которые ко дню рождения Олега Антонова опубликовало "НВ":

1. Под руководством Антонова создано 22 типа самолетов и 52 типа планеров. Самые известные из них: пассажирский самолет Ан-24 (экспортировался в 26 стран мира), транспортный самолет Ан-22 Антей (первый в мире широкофюзеляжный транспортный самолет для дальних воздушных перевозок тяжелых крупногабаритных грузов и техники, на котором установлен 41 мировой авиационный рекорд), реактивный самолет Ан-72 (для эксплуатации на аэродромах с ограниченной длиной полосы), грузовой самолет Ан-124 Руслан (крупнейший для своего времени транспортный самолет, рассчитанный на перевозку груза в 150 тонн на расстояние 4500 км со скоростью 850 км/ч).

2. После катастрофы Ан-10 под Харьковом в марте 1972 года Антонов зарекся строить пассажирские самолеты. "Больше не буду строить пассажирские самолеты. Не переживу одновременную смерть многих людей. После аварии с десяткой я не единожды просыпался ночью в холодном поту", – говорил он. Авиаконструктор тяжело пережил случившееся, однако не прекратил совершенствование самолетов для мирного неба.

3. Антонов не только создавал авиационную технику, но и непосредственно участвовал в ее испытаниях. Авиаконструктор почти всегда принимал участие в испытаниях своих новых воздушных машин. После аварии Ан-10 он стал больше уделять внимание проблеме усталостной прочности самолетов. Антонов испытывал все создаваемые самолеты на повторные нагрузки в интересах надежности и долговечности конструкций.

4. Олег Антонов известен не только чертежами авиаконструкций, но и живописью. За свою жизнь он написал около 40 картин. "Сам я полюбил рисование с детства. Началось с того, что мне подарили коробку цветных карандашей. Помню, первое, что я нарисовал, был красивый солнечный закат", – говорил он. По его словам, умение рисовать – важный профессиональный навык опытного конструктора. В день годовщины Антонова в народном музее ГП "Антонов" открылась выставка оригиналов его 15 картин, созданных в период с 1938 по 1983 гг.

Он автор нескольких книг "На крыльях из дерева и полотна", "Десять раз сначала", "Для всех и для себя", многочисленных статей, лекций и выступлений.

5. В 1999 году в Международный аэрокосмический зал Славы Аэрокосмического музея (г. Сан-Диего, штат Калифорния, США) внесли имя Олега Антонова за выдающиеся достижения в создании самолетов.