Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
16 тысяч правоохранителей обеспечат на Рождество порядок в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7860/92_main.1483732342.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/92_tn.1483732342.jpg Украина Участие в рождественских богослужениях примут более четырех миллионов граждан

16 тысяч правоохранителей обеспечат на Рождество порядок в Украине

Сегодня, 21:55

Участие в рождественских богослужениях примут более четырех миллионов граждан

Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей. Фото: mvs.gov.ua
Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей. Фото: mvs.gov.ua

На Рождество правопорядок в Украине будет обеспечивать почти 16 тыс. правоохранителей. Так, в обеспечении общественной безопасности будут задействованы 15 тыс. полицейских и 900 военнослужащих Национальной гвардии Украины, передает пресс-служба МВД.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ночь с 6 на 7 января 2017 г. во всех регионах государства в 14 000 культовых сооружений запланировано проведение рождественских богослужений. Ожидается, что участие в них примут более четырех миллионов граждан.

Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.
Рождество, МВД, праздник, полиция

Вы сейчас просматриваете новость "16 тысяч правоохранителей обеспечат на Рождество порядок в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Полиция усиливает меры безопасности. Фото: npu.gov.ua

В Донецкой области более 1 600 копов вышли на улицы

Сегодня, 17:25

Правоохранители усиливают меры безопасности в Рождественскую ночь

Одесса

На Думской. Тысячи человек встречали праздник на главной площади города с салютом и концертом. Фото: od-news.com

Новогодние ЧП в Одессе: со стрельбой и страшными ранами

Сегодня, 20:46

Одесситы шумно и весело отмечали праздник, но оказались в больнице из-за петард и пожара

Харьков

Богослужения. В храмах Харькова и области проведут праздничные богослужения. Фото: eparchia.kharkov.ua

Рождество в Харькове: на колесах и в гоголевской сказке

Сегодня, 15:49

По Харькову будет курсировать праздничный трамвай, а в пригороде за колядки вручат подарки

Воскресная школа

Главный секрет Рождества и как встретить самый светлый праздник, чтобы в душу пришел мир

Сегодня, 18:00

Что не стоит делать в праздничный вечер

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.