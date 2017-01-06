16 тысяч правоохранителей обеспечат на Рождество порядок в Украине

На Рождество правопорядок в Украине будет обеспечивать почти 16 тыс. правоохранителей. Так, в обеспечении общественной безопасности будут задействованы 15 тыс. полицейских и 900 военнослужащих Национальной гвардии Украины, передает пресс-служба МВД.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ночь с 6 на 7 января 2017 г. во всех регионах государства в 14 000 культовых сооружений запланировано проведение рождественских богослужений. Ожидается, что участие в них примут более четырех миллионов граждан.



Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.