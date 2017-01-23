Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
18-летний парень пытался угнать автомобиль и застрелить его владельца (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/36_main.1485196010.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/36_tn.1485196010.jpg Украина Теперь стрелку грозит до 10 лет тюрьмы

18-летний парень пытался угнать автомобиль и застрелить его владельца (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:45

Теперь стрелку грозит до 10 лет тюрьмы


В Винницкой области мужчина увидел, что в его авто сидит парень и пытается завести машину. Когда владелец подбежал – тот начал стрелять. Пуля застряла в ребрах 58-летнего мужчины. Парня задержали.

Оказалось, он уже отбывал наказание за кражи. Вышел по закону Савченко. В Виннице он тоже угнал машину. Ограбил еще и магазин. Теперь стрелку грозит до 10-ти лет тюрьмы.

"Не видно, что у него в руках. Я еще шаг, вспышка. Я успеваю боком увернуться и получаю выстрела сюда", – рассказал Петр, житель Казатина.

"Было обнаружено очень много вещественных доказательств, которые подтверждают то, что он этими орудиями взламывал двери автомобилей и совершал с ними кражи", – уточнил Юрий Педос, временно исполняющий обязанности начальника Нацполиции в Винницкой области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
мужчины, парень, наказание, пуля, владелец, автомобиль, винницкая область

Вы сейчас просматриваете новость "18-летний парень пытался угнать автомобиль и застрелить его владельца (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.