18-летний парень пытался угнать автомобиль и застрелить его владельца (видео)

Теперь стрелку грозит до 10 лет тюрьмы

В Винницкой области мужчина увидел, что в его авто сидит парень и пытается завести машину. Когда владелец подбежал – тот начал стрелять. Пуля застряла в ребрах 58-летнего мужчины. Парня задержали.

Оказалось, он уже отбывал наказание за кражи. Вышел по закону Савченко. В Виннице он тоже угнал машину. Ограбил еще и магазин. Теперь стрелку грозит до 10-ти лет тюрьмы.

"Не видно, что у него в руках. Я еще шаг, вспышка. Я успеваю боком увернуться и получаю выстрела сюда", – рассказал Петр, житель Казатина.

"Было обнаружено очень много вещественных доказательств, которые подтверждают то, что он этими орудиями взламывал двери автомобилей и совершал с ними кражи", – уточнил Юрий Педос, временно исполняющий обязанности начальника Нацполиции в Винницкой области.

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