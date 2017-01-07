19-летний нападающий "Волыни" заинтересовал немецкие клубы

По словам главного тренера "Волыни" Виталия Кварцяного, в услугах молодого нападающего команды Сергея Петрова заинтересованы несколько немецких клубов. Трансферная стоимость футболиста по версии Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

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В этом сезоне в связи с запретом регистрировать новых футболистов, луцкий клуб вынужден был привлекать к матчам первой команды немало юных исполнителей. Одним из таких стал 19-летний Сергей Петров. В первой половине нынешнего чемпионата Премьер-лиги вчерашний дублер оказался основным нападающим команды и своей игрой сумел привлечь внимание нескольких заграничных клубов.

За первую команду Петров провел 17 матчей и отметился тремя забитыми мячами. Также сыграл два поединка в Кубке Украины и один за дубль. В Премьер-лиге Петров дебютировал еще в сезоне 2014/2015, отыграв тогда три матча.