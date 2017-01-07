2017 год должен стать решающим для "Антонова" – французские СМИ

Если в 2016 году в "Антонове" боролись за выживание, 2017 год должен стать решающим для предприятия. Украинской компании придется доказать свою способность начать все заново после разрыва последних связей с российской авиационной промышленностью, существовавших со дня ее формирования в 1946 году, пишет французская газета Les Echos, сообщает ИноСМИ.

В издании напоминают, что "двумя визитными карточками и главными источниками прибыли "Антонова" остаются его гигантские транспортники, разработанные еще при СССР. Речь идет о семи Ан-124, которые регулярно арендуются десятком западных армий (в том числе и французской), а также единственном в своем роде Ан-225, самом большом самолете в мире (он разрабатывался для перевозки советского космического челнока)".

С 2017 года компания начнет работать самостоятельно под брендом Antonov Arilines, предлагая услуги своих Ан-124 и Ан-225. "Поддержка США и НАТО им уже гарантирована: они решили перевести все свои контракты на аренду украинской стороне", – пишут французские журналисты.

Символом решительного настроя предприятия стал военный транспортник Ан-132. Современная машина способна совершать посадку на любых полосах и нести на борту 75 пассажиров. Кроме того, это первый продукт "Антонова" без российских составляющих. Он разрабатывался совместно с Саудовской Аравией и снабжен двигателями канадской Pratt & Whitney, винтами британской Dowty, американской авионикой Honeywell и различными французскими системами вроде кондиционеров производства Liebherr и кислородной системы Zodiac.

Также через 30 лет после первого полета у Ан-225 в скором времени может появиться младший брат. Так и не завершенный второй экземпляр самолета должен быть закончен в 2017 году по заказу китайской фирмы AICC.