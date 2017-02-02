3 февраля — Международный день борьбы с раком! Открытие фотовыставки "Без розовых очков"

3 февраля 2017 года, в преддверии Международного дня борьбы с раком, в Творческом центре "Локация" состоится открытие выставки "Без розовых очков". Выставку организовали Благотворительный фонд "Розовая лента Украины" и Больница израильской онкологии LISOD. Посетители увидят черно-белые фотографии, выполненные известным фотохудожником Константином Совой. Его моделями — прекрасными, чувственными, сексуальными — стали пациентки с онкологическими диагнозами.

Задача выставки — побороть в украинском обществе канцерофобию, разрушить стену молчания. "Без розовых очков" — первый в стране проект такого формата и масштаба: выставка черно-белых портретов женщин, которые, вопреки предрассудкам и страхам, решили не скрывать свой диагноз, которые заявили на всю страну: "Снимите розовые очки. Мы живы! Мы живем среди вас!". Сегодня каждый должен понимать, лучше нас самих никто не позаботится о нашем здоровье.

Главный врач LISOD Алла Винницкая объясняет: "Профилактика и ранняя диагностика — именно те факторы, благодаря которым побеждают болезнь в развитых странах мира. Они доступны и для украинцев. Выявленный в начальной стадии рак во многих случаях излечим современными методами. Последние достижения в онкологии позволяют уничтожить болезнь или существенно замедлить ее развитие, повысить качество жизни пациента".

По словам руководителя Фонда Ольги Фещенко, идея провести подобную фотовыставку зрела давно, и благодаря LISOD событие состоится. "Эта выставка очень важна для поддержки тех, кто сейчас лечится или восстанавливается после лечения", — говорит Ольга Фещенко. — Особенно важно привлечь внимание наших граждан к профилактическим осмотрам, взглянуть на жизнь "без розовых очков": все в наших руках… или почти все. Сама фотосессия стала огромным событием в жизни многих моделей. Ведь все они прошли через принятие себя в диагнозе, научились жить и радоваться! Спасибо фотографу, студии, больнице за такое событие!"

Во время выставки пройдут консультации врачей LISOD.

3 февраля вы сможете задать вопросы о профилактике, диагностике и лечении рака груди заведующей отделением лучевой диагностики Дарье Винницкой и хирургу-маммологу Валентину Палице. 4 февраля в 13:00 состоится встреча с онкопсихологом Дмитрием Титомиром.

Адрес: Георгиевский переулок, 7; Творческий центр "Локация". Вход свободный.