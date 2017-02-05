ТОП инновационных идей, которые изменят сельское хозяйство Украины

Ферма в стиле Uber, "умная" теплица, сухой борщ и многие другие проекты могут заинтересовать не только украинских, но и зарубежных инвесторов

По объему экспорта продуктов сельского хозяйства Украина - в мировых лидерах, но достижениями агросектора мы обязаны прежде всего черноземам, совокупная площадь которых сопоставима с территорией Великобритании. Но по сбору урожая с одного гектара наши аграрии уступают развитым странам. По урожайности мы отстаем от них на 10 лет, а 40% сельхозтехники устарели. К тому же земля в Украине используется нерационально, и чернозем деградирует из-за потери плодородного слоя, эрозии и загрязнения. Эрозии подвержена почти половина плодородных земель страны. В то время как в мире агропроцессы становятся все более автоматизированными, наши фермеры часто используют устаревшие методы ведения хозяйства. Сайт "Сегодня.ua" собрал 10 отечественных инновационных идей, которые смогут качественно изменить украинское сельское хозяйство.

Ферма в стиле Uber

Ферма в стиле Uber дает возможность иметь огород, но не работать на нем. Фото: Superdom.UA

Ферма в стиле Uber – это воплощение игры "Веселая ферма" в жизни, где каждый желающий может получить реальный огород и урожай, но при этом не нужно тратить время и силы на огородничество.

Автор идеи 25-летний харьковчанин Всеволод Нестеренко поясняет: в Украине последние несколько лет наблюдается рост интереса к экологически чистым продуктам как у семей, так и у представителей бизнеса. Проект позволяет каждому получить экологически чистые овощи и фрукты практически по их себестоимости, напрямую от производителя через сайт.

С помощью онлайн-калькулятора, создаваемого вместе с диетологами, семья сможет рассчитать свою потребность в продуктах на год. После подтверждения заказа система подбирает ближайших огородников, которые готовы выращивать и предоставлять продукты. При этом предполагается возможность каждого члена семьи следить за тем, как созревает и собирается урожай.

После сбора урожая заказчики могут получать его в любом объеме раз в неделю или раз в месяц. По словам организаторов проекта, такая система уже заработала в тестовом режиме для ресторанов и в течение года может стать доступной в Киеве, Львове и Харькове для всех желающих.

"Мы хотим помочь украинским фермерам развить их потенциал. Мы не только сможем модернизировать их производство, но и гарантировать реализацию урожая. Люди смогут иметь свой огород и не работать на нем, но иметь продукты весь год", - рассказывает предприниматель.

Ферма в стиле Uber, по словам Всеволода, поможет зарабатывать в будущем и "частным" огородникам.

"К сожалению, из-за недостатка финансирования мы отложили официальный публичный старт проекта. Но уже сейчас на наши новости можно подписаться в Фейсбук или на сайте – это уже поможет нам разговаривать и понимать целевую аудиторию лучше", – отмечет он.

Современные технологии точного высева

Рост растений зависит от расстояния между семенами. Фото: www.7dach.ru

Для эффективного развития растения при посадке должно соблюдаться определенное расстояние между семенами. У аграриев есть сеялки, которые примерно выдерживают необходимое расстояние, но они слишком дорогие для средних и мелких фермеров и покупаются за границей. Украинский аграрий разработал проект сеялки, которая распределяет семена в грядке на расстоянии, необходимом для той или иной культуры. Это позволит максимально эффективно использовать семена и землю.

"В результате неравномерного высевания плохо развиваются корневая система растения и листья – это влияет на урожайность. Если сравнивать с ростом деревьев, то посадив их близко друг к другу, можно ожидать, что они будут плохо расти, что скажется на урожайности. Но с агрокультурами сложнее выдержать нужное расстояние. Есть общеизвестные рекомендации относительно посева растений, но пока с помощью техники их придерживаться точно невозможно", – отмечает аграрий.

Новая сеялка будет двух типов: с механическим приводом и с электронным. Первая – для небольших фермерских хозяйств, и она будет доступнее, вторая – для агрохолдингов с большими возможностями. Пока особенности работы сеялки изобретатель не раскрывает, поскольку она еще на стадии разработки.

Производство органических удобрений

За последние 10 лет содержание гумуса в грунтах Украины уменьшилось на 20%. Поддерживать баланс гумуса можно с помощью внесения органических удобрений. Но в Украине сейчас органика для удобрения почвы не перерабатывается.

Иван Васкевич, основатель компании "Биотех-Агро", занимающейся биотехнологиями, разработал уникальную установку для производства удобрений. Дело в том, что у сельскохозяйственных предприятий при сборе урожая всегда образуется какое-то количество вторсырья, которые либо просто выбрасывается на поле, либо сжигается. Васкевич разработал и испытал экспериментальную модель смешивателя-аэратора МЗА-3, который будет производить удобрения. Изобретатель уже завершает работу по разработке техдокументации для его серийного производства.

"В Украине такой технологии не было, разрабатывалась она с нуля – проектировалась и воплощалась в жизнь. Экспериментальная модель уже успешно испытана", – делится Иван Васкевич.

Для производства удобрения нужен компост, перегной или их смесь с добавлением торфа, тырсы, соломы и специальных микробных комплектов, за счет которых происходит биотермическая ферментация. Все помещается в бурт. При 35-градусной температуре убиваются вредная микрофлора и грибки, а органические вещества разлагаются и становятся доступными для усвоения растениями. А микроорганизмы, попадая в землю, ищут органику и улучшают плодородность грунта.

"Эта технология необходима и получает распространение, поскольку грунты истощаются. Такие биоудобрения заменяют 10 тонн свежего перегноя. Для широкого производства мы уже ищем инвестора", – делится изобретатель.

"Умная" теплица

Система сама готовит растворы для растений, осуществляет полив и регулирует освещенность. Фото: teplicah.com

"Умная" теплица – это система управления, которая сама контролирует температуру, освещение, готовит питательный раствор для растений и управляет поливом. Весь процесс можно контролировать со смартфона. "Умная" теплица работает автономно, без вмешательства человека. Разработка киевлянина Владимира Казеровского позволяет автоматизировать весь процесс и в существующих теплицах. А сама система дает возможность вести удаленный мониторинг, анализировать процессы и прогнозировать урожайность. По словам разработчика, один человек может обслуживать сразу несколько теплиц. В Киевской области уже строят первые "умные" теплицы. В мире подобное уже есть, но такие технологии используются крупными агрохолдингами и стоят дорого. Разработка Казеровского позволяет автоматизировать и небольшую теплицу.

"Мы используем облачное программное обеспечение, которое может управлять всеми процессами в теплице. Одно из самых интересных решений – подготовка растворным узлом рецептов под разные культуры и с простой эксплуатацией для тепличников. Достаточно загрузить в программу через интернет рецепт под свою культуру", – рассказывает Владимир Казеровский.

По его словам, системой можно управлять без специальных знаний. Это делает ее доступной для средних и мелких фермеров. А сама система позволяет сэкономить.

"Растениям поступает ровно столько, сколько им нужно. Нет перерасходов, нет лишнего орошения и трат электроэнергии", – добавляет автор идеи "Умной теплицы".

Обустройство теплицы системой обойдется в 20-25 тыс. гривен. По словам Казеровского, теплица окупится через год-два в зависимости от выращиваемых растений.

Переработка крови убойных животных

Украинское животноводство теряет много потенциальных ресурсов из-за того, что кровь убойных животных мало перерабатывается, а в большинстве случаев отправляется в сточные трубы. Хотя ее можно использовать для производства продуктов питания, комбикормов для животных и в фармацевтической промышленности. В качестве нового продукта из крови можно производить диетическую добавку "Нутрио-гем", которая содержит железо с высоким уровнем усвоения и полноценные белки, отмечает основатель научно-производственного предприятия "Ген-проект" Юрий Смыслов.

"Если с умом подойти – это деньги. Убой 100 голов крупного рогатого скота может принести 1 млн грн. На эти деньги будет сделана продукция, которая может использоваться для производства продуктов питания и в фармацевтике. Из крови можно делать комбикорм для животных и использовать для лечения анемии", – рассказывает Юрий Смыслов.

Но для этого нужно, чтобы кровь забиралась правильно, с соблюдением санитарных и гигиенических норм. В Украине таким нормам отвечает очень мало мясокомбинатов.

"Есть несколько компаний, которые готовы сотрудничать по этой технологии. Скорее всего, по этой технологии будет проводиться фармацевтический препарат, обогащенный железом. Мы предлагаем технологию, которая позволит организму на 100% усваивать компоненты крови и приносить пользу", – добавляет Смыслов.

Сейчас "Гем-проект" использует компоненты крови для производства совместно с Харьковским предприятием "Сладкий мир" гемиевых батончиков, шоколада с гемиевым железом и протеиновых батончиков для спортсменов, которые содержат добавку "Нутрио-гем".

Молекулярная технология определения сорта хмеля

Украинский ученый Андрей Венгер нашел способ определять свойства хмеля на основе его генов – до этого времени качество растения нельзя было предугадать до определенного этапа его роста. С помощью открытия Венгера можно вывести новые сорта хмеля, более эффективные в промышленности.

"На основании ДНК-анализа хмеля я могу рассчитать такие его свойства, как накопление горьких ароматических веществ – именно эти вещества используются в промышленности. Обычно хмель растет до определенного периода, а потом эти вещества выделяет. Я же нашел зависимость между определенными участками ДНК и уровнем этих веществ. Такое в мире пока не используется", – рассказывает научный сотрудник Одесского селекционно-генетического института Андрей Венгер.

В будущем Андрей Венгер планирует создать программу, которая на основании результата реакций будет определять потенциал накопления горьких ароматических веществ растением. "Когда будет производиться новый сорт хмеля или в лабораторию поступать образец, из него будут брать пять миллиграммов растительного материала, исследовать ДНК, проверяются определенные реакции и по их результатам можно определить свойства растения", – добавляет Андрей.

Данную технологию могут использовать предприятия, которые занимаются селекцией хмеля или его обработкой. А сама технология позволит исключить накопление в хмеле лишнего растительного материала.

Сухой борщ

Сухой борщ готовится за полчаса. Фото: Василий Левицкий, для "Сегодня.ua"

Борщи и супы можно готовить из высушенных продуктов. Это, в первую очередь, экономит время. При этом сухие овощи и фрукты сохраняют свои вкусовые и питательные качества. Предприниматель Василий Левицкий решил из высушенных овощей для борщей и супов делать наборы и поставлять для продажи. Стоимость упаковки сухого борща – 37 гривен. Набор Левицкого рассчитан на три литра и готовится за полчаса. А храниться высушенные овощи могут больше года. Делать наборы сухих борщей он начал во время волонтерства, когда вместе с командой поставлял их на фронт в АТО.

"Когда такие овощи попадают в кипящую воду, они вновь обретают свои свойства. Сухой борщ уже продается в Харькове в нескольких точках. Пока в больших сетях не продаем – для этого нужна узнаваемость. Сам продукт по вкусовым качествам не уступает свежим овощам – это практически одно и то же. Здесь нет никакой химии и все полезные питательные вещества сохраняются", – делится Василий Левицкий.

Препарат для повышения урожайности

Препарат повышает у винограда уровень глюкозы и влияет на его рост. Фото: Леонид Попов

В современных условиях ведения агробизнеса повышение урожайности – единственный способ сохранить этот бизнес. При средней рентабельности в 20%, учитывая тот факт, что на эти 20% повышено налогообложение (в связи с отменой режима спецналогообложения НДС) с 1 января этого года, для малого и среднего фермерского хозяйства вопрос повышения урожайности – вопрос выживания.

Регулятор Роста Растений (РРР) "Лидер+", разработанный специалистами компании "Агробио", призван решить эту задачу. Его уникальность заключается в свойствах, главное из которых – повышение интенсивности фотосинтеза в растениях. Таким свойством не обладает ни один из препаратов, зарегистрированных в Украине. Кроме того, препарат исключает возможность вымерзания озимых культур. При его применении возрастают не только количественные, но и качественные характеристики. В пшенице повышается содержание белка, клейковины, в масляных культурах – выход масла, в винограде – содержание глюкозы. Сравнительно недорогая цена (от 4 до 8 долларов на один гектар) делает его доступным для всех потребителей.

Препарат успешно прошел регистрацию и в марте 2012 года внесен в "Перечень препаратов, разрешенных к применению на территории Украины". Препарат успешно применяется в крупнейших агрохолдингах Украины, таких как NCH, "Лат-Агро", "Украинский Дом" и других.

Датчики Craft Scanner для контроля глубины обработки почвы

Датчики контроля обработки глубины почвы создал второкурсник Винницкого политехнического университета Роман Лановой. Его разработкой уже заинтересовались несколько крупных украинских агрохолдингов. Дело в том, что для каждого растения требуются разный уровень обработки земли. Изобретение Романа Ланового позволяет отслеживать глубину обработки почвы с любой сельхозтехники: культиваторов, сеялок, борон или плугов. Проводить первые эксперименты с датчиками Роман начал на тракторе отца, потом расширил проект для применения на всей сельхозтехнике.

"Модуль Craft Scanner – это модуль с датчиками, которые подключаются к бортовому компьютеру любого трактора. Датчики могут быть установлены на любой сельхозтехнике, которая выполняет культивационные или посевные работы. Потом эти данные датчиков отправляются на серверы, и автоматически данные бортового компьютера будут задавать нужную глубину, а техника будет проводить работы именно на этой глубине", – рассказывает Роман.

Craft Scanner может отслеживать работу трактористов, поскольку проконтролировать, правильно ли было вспахано поле трактористом, нельзя. А это влияет на рост растений.

Система Craft Scanner проходит испытания, тестируется на полях и одновременно совершенствуется.

Данные инновационные идеи были представлены на бизнес-акселераторе AgroChallenge, который помогает найти финансирование и воплотить инновационные идеи молодых предпринимателей в аграрной сфере. Бизнес-акселератор начал работать в апреле 2016 года. Фундация AgroChallenge включает в себя Всеукраинский конкурс проектов, Бизнес-акселератор, Грантовый фонд AgroChallenge и Инвестиционную площадку. Грантовый фонд AgroChallenge выделяет до 25 тысяч долларов на разработку проектов, получивших положительное решение на акселерацию от грантового комитета. Первичный отбор заявок на акселерацию в первом раунде закончился в августе 2016 года. Тогда было подано 69 заявок, и отобрано три победителя, среди которых "Умная теплица" и Craft Scanner. В октябре 2016-го AgroChallenge провел вторую волну подачи заявок на акселерацию, которая привлекла 120 проектов.