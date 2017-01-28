Ужасное ДТП в Николаевской области: виновника гибели трех человек так и не начали судить (фото)

Виновник смертельного ДТП, произошедшего в июле 2016 года, все никак не может предстать перед судом – подготовительное заседание переносилось уже несколько раз.

В результате столкновения маршрутка вылетела в кювет. Фото: "Преступности.НЕТ"

Что произошло?

Вечером 15 июля 2016 года на трассе Одесса-Николаев водитель зерновоза столкнулся с пассажирским микроавтобусом, ехавшим по маршруту Николаев-Коблево. Трагедия произошла поблизости села Чапаевка Березанского района Николаевской области. Как было установлено, водитель грузовика Renault Premium с полуприцепом выехал на встречную полосу, зацепив при этом микроавтобус Mercedes Sprinter. Несмотря на то, что водитель автобуса пытался разминуться с грузовиком и выехал на "встречку", избежать столкновения не удалось – удар пришелся на правый бок, в результате чего Mercedes перевернулся и вылетел в кювет. В этом ДТП пострадали все пассажиры "маршрутки" – 16 человек получили ранения, а трое – погибли. Одной из пострадавших в аварии оторвало голову.

Водитель был пьян

За рулем зерновоза находился 60-летний Александр Галюк. Как было установлено, водитель ехал, не превышая скорости, но был пьян. По данным полиции, проверка на месте ДТП выявила в его крови более 2,6 промилле алкоголя, что в 13 раз превышает допустимую норму.

Водитель зерновоза был пьян. Фото: "Преступности.НЕТ"

Видео 18+

Видео с места ДТП. 18+. Видео: Youtube/Новости-N

Галюку было предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть нескольких человек). На данным момент водитель зерновоза находится в СИЗО в городе Николаев.

Заседание суда переносилось уже трижды

В начале декабря 2016 года дело Галюка было передано в Березанский районный суд Николаевской области. Однако, на сегодняшний день не состоялось даже подготовительное заседание суда – его переносили уже трижды.

На первое назначенное заседание не явился адвокат Галюка, поэтому его перенесли. На второе из-за ухудшившихся погодных условий не смогли доставить самого подозреваемого из СИЗО, а заседание перенесли на 10 января 2017 года. Но и тогда оно не состоялось – сторонам сообщили об очередном переносе, поскольку следственный судья Валерий Тавлуй был на больничном.

На днях судом была определена новая дата подготовительного заседания по делу – 7 февраля, рассказала Сегодня.ua представитель пострадавших адвокат Николаевской областной коллегии адвокатов Ирина Вдовиченко. При этом, правозащитник обеспокоена: по ее мнению, переносы заседания могут перерасти в тенденцию затягивания процесса.

"Объективность причин, по которым было отложено подготовительное заседание, с точки зрения процессуальных норм закона лично мне понятна. Однако, это дело – резонансное, а количество пострадавших поражает, – говорит Вдовиченко, – Важное внимание следует уделить соблюдению разумности сроков и надлежащей организации судебного процесса, поскольку переносы подготовительного заседания перерастают в тенденцию затягивания рассмотрения данного уголовного производства".

Ориентировочно в это же время суд будет решать вопрос с мерой пресечения Галюку – на данный момент она предусматривает содержание под стражей до 10 февраля 2017 года. В любом случае, в суде сторона обвинения намерена настаивать на наиболее строгом наказании виновника ДТП. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают лишение воли на срок от 5 до десяти лет.

При этом, признает ли водитель зерновоза Галюк свою вину и какие аргументы есть у его защиты Сегодня.ua узнать не удалось – его адвокат Иван Куликов общаться с изданием отказался.

Водитель зерновоза выехал на встречную полосу. Фото: "Преступности.НЕТ"

Пострадавшие подали гражданские иски

Затягивание судебного разбирательства отражается, в первую очередь, на пострадавших в том ДТП, говорит Вдовиченко. В качестве потерпевших в этом уголовном деле фигурирует 13 человек. Многие из этих людей до сих пор лечатся, некоторые оформляют инвалидность. Как рассказала адвокат, большинство из потерпевших в рамках уголовного процесса заявили гражданские иски.

"Чем быстрее будет рассмотрено дело, тем быстрее люди смогут получить какую-то помощь", – говорит адвокат.

В основном потерпевшие просят компенсировать затраты на лечение – суммы исчисляются десятками тысяч гривен. Семьи погибших пассажиров в том ДТП просят миллионную компенсацию, рассказала Вдовиченко. Кроме того, с иском в суд обратилась и компания перевозчик" из-за повреждения транспортного средства.